Археологи нашли в Хмельницкой области подземную галерею и артефакты времен Золотой Орды. Фото

В Каменце-Подольском Хмельницкой области археологи нашли неизвестную ранее подземную галерею и древние артефакты. Согласно выводам экспертов, находки относятся к временам трипольской культуры и Золотой Орды.

Как рассказал Укринформ со ссылкой на кандидата исторических наук, руководителя Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Павла Нечитайло, раскопки проводилось в городском сквере неподалеку от Армянского бастиона. Открытие специалисты сделали прорыв траншею длиной 8 метров и шириной 3 метра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам археолога, изначально специалисты наткнулись на угол камяницы (каменное или кирпичное строение), известной из городских архитектурных планов середины XVIII ст. Часть кладки строения обнаружили на глубине 40-50 сантиметров.

Нечитайло уточнил, что согласно архивным документам, по состоянию на 1810 год на этом месте находился "Домъ со службами командира артиллерийской гарнизонной команды". Проведя более тщательный осмотр территории, ученые также наткнулись на артефакты трипольской культуры (середина 5-3 тысячелетия до н.э.), раннего железного века (1 тысячелетие н.э.), эпохи средневековья (5-15 век) и нового времени (16-19 века).

Углубившись в археологические слои, исследователи уже на глубине трех метров обнаружили фундамент более ранней постройки – XVII в., а рядом – увидели остатки хозяйственной ямы второй половины XIII – первой половины XIV в., когда город был частью Золотой Орды.

При этом в земле вокруг нашли фрагменты чаш на кольцевом поддоне, одна из которых была покрыта изнутри поливой, и монету. Именно последняя поможет установить точное время закладки ямы, надеются археологи.

Кроме того, на глубине участники экспедиции обнаружили часть подземной галереи. Руководитель исследовательской группы подчеркнул, что это одна из редких подземных галерей в Западной Украине, построенная ранее XVII века.

Каменец-Подольский – один из древнейших городав нашей страны, основан в XII-XIII вв. Он является крупнейшим городом не областным центром в Западной Украине, однако, по количеству архитектурных памяток занимает третье место во всей Украине после Львова и Киева.

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