Археологи нашли останки мужчины, который бежал от извержения Везувия: погиб в шаге от воды. Фото

В окрестностях древнеримского города Геркуланум, итальянские археологи наткнулись на останки 40-45-летнего мужчины, который не смог спастись от извержения Везувия в 79 году н.э. Бежавший от огня и лавы, погиб под пеплом Везувия буквально в нескольких метрах от моря.

Как рассказало Ansa, находка была сделана на берегу Неаполитанского залива, недалеко от Помпеи. Найденные достаточно хорошо сохранившиеся останки были погребены под 15-метровым слоем пепла.

Согласно описанию экспертов, мужчина погиб "вглядываясь в море", а его последние минуты "были ужасающими".

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"В ту ужасную ночь раскаленная до 300-500 градусов лава достигла города. Она неслась к морю со скоростью 100 км в час. Облако пепла было настолько плотным, что в нем невозможно было дышать и у тех, кто оказался на его пути совсем не было кислорода", – описали ученые то, что настигло жителей Помпей в момент извержения Везувия.

Комментируя находку глава Минкульта Италии Дарио Франческини назвал ее "сенсационной".

Далее ученые рассчитывают установить личность мужчины, его статус, а также в мельчайших подробностях восстановить картину тех трагических дней. Во многом эксперты полагаются на новейшие технологии, позволяющие разгадать то, что раньше казалось невозможным.

Вулкан Везувий – действующий вулкан в 15 км от Неаполя региона Кампания юга Италии на берегу Неаполитанского залива. Его высота – 1281м. Это единственный действующий вулкан в континентальной Европе. Самое большое извержение Везувия произошло в 24 августа 79 года, в результате которого были уничтожены города Помпеи, Оплонтис, Геркуланум.

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