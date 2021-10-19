Археологи нашли останки мужчины, который бежал от извержения Везувия: погиб в шаге от воды. Фото

Елена Расенко
Елена Расенко
Жизнь
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Археологи нашли останки мужчины, который бежал от извержения Везувия: погиб в шаге от воды. Фото

В окрестностях древнеримского города Геркуланум, итальянские археологи наткнулись на останки 40-45-летнего мужчины, который не смог спастись от извержения Везувия в 79 году н.э. Бежавший от огня и лавы, погиб под пеплом Везувия буквально в нескольких метрах от моря.

Как рассказало Ansa, находка была сделана на берегу Неаполитанского залива, недалеко от Помпеи. Найденные достаточно хорошо сохранившиеся останки были погребены под 15-метровым слоем пепла.

Согласно описанию экспертов, мужчина погиб "вглядываясь в море", а его последние минуты "были ужасающими".

Раскопки у древнеримского города Геркуланум привели к находке останков мужчины.
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"В ту ужасную ночь раскаленная до 300-500 градусов лава достигла города. Она неслась к морю со скоростью 100 км в час. Облако пепла было настолько плотным, что в нем невозможно было дышать и у тех, кто оказался на его пути совсем не было кислорода", – описали ученые то, что настигло жителей Помпей в момент извержения Везувия.

Комментируя находку глава Минкульта Италии Дарио Франческини назвал ее "сенсационной".

Далее ученые рассчитывают установить личность мужчины, его статус, а также в мельчайших подробностях восстановить картину тех трагических дней. Во многом эксперты полагаются на новейшие технологии, позволяющие разгадать то, что раньше казалось невозможным.

Ученым удалось раскопать частично поврежденный скелет мужчины, которому предположительно было от 40 до 45 лет.

Вулкан Везувий – действующий вулкан в 15 км от Неаполя региона Кампания юга Италии на берегу Неаполитанского залива. Его высота – 1281м. Это единственный действующий вулкан в континентальной Европе. Самое большое извержение Везувия произошло в 24 августа 79 года, в результате которого были уничтожены города Помпеи, Оплонтис, Геркуланум.

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