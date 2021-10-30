Археологии обнаружили комнату, в которой римские гладиаторы ждали боя: ей 2 тыс. лет. Фото

На побережье британского Кента археологи наткнулись на римское поселение, в котором жили люди около двух тысяч лет назад. В ходе раскопок специалисты обнаружили комнату, в которой отдыхали или готовились к бою гладиаторы, сражающие на арене местного амфитеатра.

Как рассказал The Guardian, находку сделали в поселении Ричборо. Там когда-то местные жители коротали свои вечера устраивая гладиаторские состязания, охотясь на диких зверей в окружающих лесах и занимаясь казнью преступников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Археологи рассказали, что во время раскопок им под руку попали также: скелет домашней кошки, монеты, украшения, фрагменты керамики и множество костей убитых животных.

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Одной из значимых конструкций они назвали амфитеатр. Он мог вместить до пяты тысяч человек и, по всей видимости, служил местом собрания не только жителей древнего Ричборо, но и проживающих в соседних городках людей.

"Поход в такой амфитеатр в те времена можно сравнить с нынешним походом на блокбастер", – рассказал историк Пол Паттисон из Английского наследия.

Он отметил, что особый интерес у него и его коллег вызвала комната, расположенная возле главной сцены. По его мнению, ее использовалась для содержания диких животных и людей перед тем, как их выпускали на арену.

Внешние стены строения были около шести метров. Ее построили используя дернину. Внутренняя стена была выложена из известняка.

"Более того, на стене арены есть следы краски. Скорее всего там были картины, возможно, сцены того, что происходило в самих амфитеатрах. У нас нет других деталей, но у нас есть краска на стенах, а это уже начало", – подчеркнул Паттисон.

Исследователи также обнаружили монеты, украшения, фрагменты керамики и кости убитых животных. Все это свидетельствует о том, что город Ричборо был населен мирными жителями на протяжении всего римского периода в Британии, считают они.

Согласно описания специалистов, амфитеатр находился на небольшой возвышенности, и, вероятно, действовал до конца римского правления примерно до 410 года н.е. Ричборо играл важную роль для римской армии. Он был главным пунктом высадки войска императора Клавдия на британские острова.

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