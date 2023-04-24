Апрель может оказаться рекордно влажным: синоптик дал прогноз, какой погоды ждать до конца месяца

До конца апреля в Украине продержится дождливая погода. Этот весенний месяц может оказаться рекордно влажным.

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Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, на этой неделе будет преобладать поле низкого давления, а атмосферные фронты и циклоническая активность приведут к дождям разной интенсивности. На фоне осадков температура будет постепенно повышаться.

"В некоторых городах в апреле этого года может выпасть рекордная дождливая погода, а месячное количество осадков может превысить норму за год в 2-3 раза", – отметил синоптик.

В понедельник, 24 апреля, в Украине существенных осадков не ожидается. Днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами туман, видимость снизится до 200-500 метров. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, во время грозы возможны шквалы. Температура ночью прогнозируется на уровне +4…+9 градусов, а днем – +15…+20.

Во вторник, 25 апреля, ночью в западных и восточных областях, а днем на большей части Украины кроме южно-центральных регионов и Крыма пройдут дожди. Возможны грозы. Ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью удержится на уровне +5…+10 градусов, днем +14…+19.

В среду, 26 апреля, на востоке и западе Украины ожидается дождливая погода. Днем в Киевской, Черниговской и Одесской областях пройдут дожди. Кое-где (в частности в Винницкой области и на Буковине) ожидается много осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +15...+20, на западе будет теплее +9...+14, а в южных областях воздух прогреется до почти летних +19...+23 градусов .

В четверг, 27 апреля, ночью на западе, в Одесской, Киевской области и в Приазовье ожидаются дожди. В течение дня на большей части территории Украины будет облачно с дождем. На левобережной части страны пройдут сильные ливни с градом, а также ожидается порывистый ветер. Температура воздуха на западе ночью составит +2…+7 градусов, днем +9…+14. В других регионах Украины ночью прогнозируется +7...+12 градусов, днем +16...+21.

В пятницу, 28 апреля, дождливая погода сохранится на юге, а также в восточно-центральном регионе и Сумской области. Днем местами сильные дожди, на востоке - грозы. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, местами переменный восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью на западе и севере ожидается на уровне +2...+7, на остальной территории страны +7...+12. Днем воздух прогреется до +10...+15, на востоке до +15...+20.

В выходные, 29 и 30 апреля, осадки ожидаются на Левобережье Украины. В других регионах страны существенных дождей не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем +14...+19°С.

Стоит отметить, что в Украине погодные явления окончательно перешли в летний характер и будут проявляться в дальнейшем во всех своих процессах. Наряду с еще большим потеплением до конца мая регионы будут накрывать грозовые ливни, иногда с градом, а также возможные торнадо.

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