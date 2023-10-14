Аппендикс и аппендицит: чем отличаются слова, которые часто путают

Каждый из нас много раз в своей жизни слышал слова аппендикс и аппендицит. Как правило, их используют, когда рассказывают о сильной боли в животе и последующей хирургической операции по удалению маленькой части кишечника. Часто люди воспринимают их как полные синонимы. Однако они ими не являются.

OBOZ.UA изучил медицинскую терминологию и объясняет, как научиться различать аппендикс и аппендицит. И как их больше никогда не путать.

Если полистать медицинские справочники, можно выяснить, что аппендикс – это и есть тот самый орган, который удаляют во время операции. Его бытовое название образовалось от латинского. Appendix vermiformis в переводе означает "червообразный придаток". Этот периферический лимфоидный орган расположен на куполе слепой кишки человека и он действительно похож на червяка. Есть он также у некоторых животных. Когда этот орган воспаляется, возникает острая боль в животе.

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И, собственно, если добавить к слову "апендикс" суффикс -ит-, образуется название болезни – аппендицит. Этот суффикс пришел также из латинского языка. Там он имел форму -itis- и в медицине таким суффиксом обозначают разного рода воспаления. Несколько примеров для сравнения:

ринит – воспаление слизистой носа;

– воспаление слизистой носа; артрит – воспаление сустава;

– воспаление сустава; гингивит – воспаление десен;

– воспаление десен; нефрит – воспаление почек;

– воспаление почек; конъюнктивит – воспаление слизистой глаза.

Итак, подведем итоги. Аппендикс – это название органа, часть человеческого кишечника. А заболевание, имеющее форму воспаления аппендикса – это аппендицит. Поэтому правильные примеры употребления этих слов будут следующие:

Ему в выходные удалили аппендикс.

Когда возникает острый аппендицит, человеку срочно требуется операция.

Кстати, операция по удалению аппендикса тоже имеет специальное научное название, образованное от названия органа: аппендэктомия. Вторая часть слова "-эктомия" здесь обозначает процедуру по усечению или вырезанию части тела.

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