Аномальное тепло продолжится: синоптик дал прогноз на начало весны в Украине

Ожидать сильных морозов в феврале и марте уже не стоит. В Украину идет потепление и весна порадует своим приходом в ближайшее время.

Как рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, холодная погода покинет нашу территорию и уже скоро в Украине установится метеорологическая весна. Также по его словам, до конца февраля на территории Украины сохранится аномально теплый, как для данного времени года, характер погоды.

"Уже с середины месяца в большинстве центральных, южных и частично западных областей установится метеорологическая весна, поскольку среднесуточные температуры здесь устойчиво будут превышать отметку в 0 градусов", – спрогнозировал специалист.

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В то же время, Кибальчич уточнил, что наступление весны не означает мгновенное потепление и украинцев в феврале ждут осадки, как в виде снега, так и дождя.

Он объяснил, что погодные условия над нашей территорией зависят от циклонической деятельности. В частности, в этот раз на температуру воздуха повлияет циклон, который установится в Северной части Атлантики, а также над Скандинавским полуостровом и Центральной Европой.

Он же предупредил, что в ближайшие 10 дней данный циклон будет себя проявлять интенсивнее обычного.

По данным синоптика, дневные температуры будут достигать от +2 до +7 градусов, в южных, центральных, частично западных областях и Крыму в отдельные дни воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла, что значительно выше климатической нормы.

Ближайшее похолодание, с которым могут столкнуться украинцы, придет 26-28 февраля. Тогда есть вероятность незначительного снижения температуры.

В пятницу, 18 февраля, погода в Украине также порадует теплом, однако почти во всех областях возможны незначительные осадки. Солнечно будет только на Закарпатье. Температура воздуха ночью, по прогнозу, не опустится ниже ноля, а днем достигнет отметки +10.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик рассказал, какой погоды украинцам ждать весной.