Аномалии усиливаются: метеоролог рассказала, какой будет зима в Украине и ждать ли снега на Новый год

Зима в Украине с течением времени становится все теплее, что обусловлено рядом климатических изменений – аномалий. Из-за этого ожидать продолжительного снежного покрова на новогодние праздники не стоит.

Как рассказала Фактам заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух, в этом зимнем сезоне решающую роль для температур будет иметь субтропический Азорский антициклон, который принесет с собой теплый и сухой воздух. Он выйдет из Африки и Средиземноморья и распространится на весь Европейский континент.

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Балабух отметила, что нынешняя ситуация очень отличается от той, которая наблюдалась много лет назад на территории Украины. Так, ранее зимнюю погоду в Украине диктовал Сибирский антициклон, который приносил сильные морозы, нередко до 30 градусов и ниже.

"В последние десятилетия его роль существенно уменьшилась", – сказала Балабух.

По словам специалиста, последние тридцать лет – с 1991 по 2020 год – зимы начали интенсивно теплеть. При этом последние десять, особенно пять лет, они стали очень теплыми.

"То есть аномалия все время растет", – подчеркнула метеоролог.

Она же обратила внимание, что в последнее время, изменилась не только зимняя температура, а также уменьшились скорость ветра и влажность воздуха.

"Все вместе привело к тому, что погода зимой стала у нас значительно более комфортной. Кстати, наукой установлено, что повышение скорости ветра всего на два метра в секунду приводит к снижению теплоощущения на один градус. То есть чем сильнее ветер, тем человеку холоднее, и наоборот", – объяснила специалист.

Изменение погоды последних десятилетий привело к тому, что зима в Украине перешла из одной категории в другую. Раньше она у нас на значительной территории была умеренно суровой, а теперь стала мало суровой. Это касается и Донецкой и Луганской областей, где климат более континентальный, чем в остальных регионах страны.

Говоря о том, какие температуры ждут украинцев этой зимой, Балабух рассказала, декабрь будет на 1-2 градуса теплее чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль – на 2-3 градуса.

"Существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", – сказала она.

Она же подчеркнула, что говорить о том, какая погода будет на Новый год еще рано. Так как такой долгосрочный прогноз может оказаться неточным. Но в то же время, она сообщила, что из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега. А если тот и выпадает, то надолго не задерживается.

"Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, который в нынешнем году достаточно консолидирован, нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно", – добавила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха поделилась своим прогнозом на новогодние праздники.