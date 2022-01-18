Актеры драмтеатра имени Франко попали в ДТП на Житомирской трассе: появились подробности

Вечером в понедельник, 17 января, на Житомирской трассе в аварию попали актеры Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко. На дороге была гололедица, столкновение допустил водитель автомобиля, который ехал позади.

К счастью, участники ДТП отделались только шоком, рассказала в Facebook потерпевшая – актриса театра Ксения Баша. Она отметила, что в Toyota Corolla с ней ехал народный артист Александр Форманчук, который был за рулем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Житомирская трасса. Гололедица, снег падает. Авто сбавляют скорость. Включают аварийку. Саша делает то же самое. Но парень сзади не справляется с управлением. Все происходит так быстро. Мгновение. Удар головой и непонимание, что случилось", – описала ситуацию Баша, подчеркнув, что все остались невредимы.

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В то же время добавила, что из-за потрясения постоянно плакала и думала: "хорошо, что дети не ехали с нами". Дальнейшие события актриса театра назвала каким-то фильмом ужасов: на трассе произошла еще одна авария, много автомобилей заносило на скользкие дороге, а фура чуть не протаранила их Toyota.

"Мы должны ждать полицию и одновременно наблюдать, как другие авто заносит в нашу сторону и они едва успевают вырулить. Останавливается скорая, просим что-то успокаивающее, но к нам бежит мужчина, размахивает руками и зовет на помощь Оказывается, что впереди автомобиль вылетел в кювет и там нужны врачи. Говорю, что у меня все хорошо, чтобы они ехали. Снег увеличивается, полиции нет, садимся в авто, потому что очень холодно, и через несколько минут уже вылетаем из него, потому что фура несется и пытается тормозить…" – рассказала Баша.

Женщина добавила: о том, что их авто изрядно протаранили, поняла только по приезду в Киев. Когда же на месте полиция оформляла ДТП, призналась она, не о самом столкновении не думала. Вместо этого благодарила, что жива, а еще интересовалась мысленно, живы ли люди, которые съехали в кювет после аварии с ней.

"А еще знаете что!? Это было 17 января, накануне полной Луны, которая называется волчьей. По дороге нам встретилась лиса (нехороший знак и надо остановить авто, чтобы "затоптать" ее следы). А фамилия водителя, въехавшего в наш автомобиль, – Ведмидь. И самое главное, может, эта история кому-то пригодится. Можно поблагодарить: как хорошо, что все хорошо!" – подытожила актриса.

Кратко об актерах:

Ксения Баша – заслуженная артистка Украины. Родилась 22 февраля во Львове. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (курс Шаварского). В драмтеатре им. И. Франко работает с 2004 года.

Александр Форманчук – народный артист Украины. Родился 2 октября 1982 года. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2004 года работает в театре им. Ивана Франко.

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