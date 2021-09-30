Більшість студентів хоча б раз стикалися з проблемами, які гальмують або і взагалі унеможливлюють ефективне навчання. Гора роботи, проблеми зі здоров'ям або складні сімейні обставини почасти змушують амбітних спудеїв використовувати так звану академічну відпустку.

Звісно, після перерви доведеться надолужувати, штудіюючи стоси матеріалу та намагаючись знову звикнути до навчального ритму. Для когось це повернення видається феєричним на хвилі позитивного досвіду. А хтось поринає в саморефлексію, аби усвідомити - на що все ж таки було витрачено цілий рік, а інколи і три?

Спробуємо разом відшукати найяскравіші та найоптимальніші варіанти вирішення невідкладних справ та життєвих обставин українського студента. Як правильно обрати терміни академічної відпустки? Та що на ділі криється за цим зарозумілим словосполученням?

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“ЗАВДЯКИ” чи “ВСУПЕРЕЧ”? Ставимо навчання на паузу.

Якщо пригадаємо вислів “Шанс надається лише один раз”, то це точно про академвідпустку, яка надається як бакалаврам так і магістрантам. Важливе уточнення: для кожного кваліфікаційного рівня разово. Тобто, якщо ви скористалися “академом”, навчаючись на бакалавраті, то ніхто не в праві позбавити цієї можливості ще раз, навчаючись на магістратурі. Тривалість відпустки - здебільшого рік, але у деяких випадках “навчальний анабіоз” можуть продовжити. Так для щасливих молодих мам - це бонус. Догляд за дитиною може розтягнути перерву до 3 років. А в деяких випадках - може сягати і шести.

Вагітність і пологи або участь в програмах академічної мобільності - ще одна поважна причина для отримання академічної відпустки. Отже, якщо запланували дитину або ж поїздку в іншу країну за новим освітнім експіріенсом - не варто відмовляти собі в життєвих радостях. Але перед втіленням мрій поцікавтесь у деканаті, які саме документи потрібні у вашому випадку.

Дозвільні папери або пропуск на перепочинок

Окрім заяви на ім'я ректора або декана необхідно надати документи, що підтверджують право на отримання академвідпустки. Палітра верифікації - досить широка: це, і довідка лікарсько-консультативної комісії студентської поліклініки або іншої медичної установи, і військовий квиток або аналог, і звісно - запрошення на навчання. Все залежить від конкретної ситуації. Знову ж таки новоспечені щасливі мами в такому випадку мають озброїтися копією свідоцтва про народження малюка або ж лікарняною довідкою з засвідченням необхідності догляду за дитиною.

Куди подіти час?

Чтиво, вивчення іноземних мов, подорожі або ж ще одна робота чи навчальні курси. Варіантів безліч. Але спочатку необхідно визначитись, що в пріоритеті, а що до душі. Та й про відпочинок не слід забувати. Не дарма ж - “відпустка”, як ніяк.

Пригадую, як мій приятель родом з дитинства, до речі, теж освітянин, що займається підготовкою до ЗНО об'їздив майже всю Південну Азію. Вояж до Сінгапуру надихнув його на вивчення книги Лі Куан Юна “Із третього світу в перший: Історія Сінгапуру” та написання ряду наукових праць про “Азійських тигрів”. Хоча до цього він ніколи не заглиблювався в науку.

У нашому випадку головним мотиватором стане відсутність великої завантаженості і бажання не витрачати дарма час. Чим не привід осягнути якийсь фоліант, вивчити іноземну або ж подбати про власне тіло та згадати уроки фізкультури? Це може бути футбол, баскетбол, хокей чи інший улюблений ігровий вид спорту або ж кросфіт. Так, дехто з колишніх однокашників за час академічних відпусток змінився до невпізнаваності, "прокачавши тюнинг". Вчорашні великогабаритні мізантропи перетворилися в підкачаних, струнких філантропів. Можливо, академ - час для спортзалу?

Задовольнити ж поліглотичні амбіції допоможуть різні мовні курси - “Лінгвіст” або та ж таки “Інтермова”. Повірте, варіантів не бракує.

Академ - також гарна можливість отримати нові знання, пішовши на стажування за своєю спеціальністю. Так чимало знайомих поїхали розвиватися за програмами CEASC, Erasmus, Work and travel.

Не варто обмежуватися лише дотичною галуззю. Чому б не спробувати себе на кардинально іншій ниві, в новому амплуа. Фізик, який стає актором, військовий, який робить кроки у фігурному катанні або політолог, який раптово стає послідовником Кюрі. Це не фантастика, а реальні історії з життя... Якось університетський друг під час відпустки так захопився саморефлексією, що покинув виш, самостійно опанував декілька мов програмування і, зрештою, переїхав в іншу країну. Тепер це високооплачуваний IT-шник, що програмує турбодвигуни для Боїнгу. Час дозволив зрозуміти, що хлопець хоче від життя. Якщо ж ви також тяжієте до IT, не зволікайте, гайда за справу! Опанувати програмування допоможуть різноманітні курси - скажімо, академії ШАГ або ж ITEA.

Для більш енергійних є цікаві альтернативні затії...

Є ті, кому пласт вільного часу грає на користь, і приносить купу творчих ідей, що перетворюються на прибутковий бізнес. Звичайно, після генерування безпрограшної ідеї починається надзусилля. Формування стратегії, бізнес-плану, підбору команди і ще сотні надзавдань, які вирішуються одночасно, а, головне, несподівано, раптово і на ходу. Це і є бізнес жилка. Але успішний шлях не буває легким. Навпаки тернистість - гартує. На власному досвіді, як засновник найбільшої в Україні освітньої компанії з підготовки до ЗНО, зізнаюся, на початках були періоди, коли грошей вистачало лише на проїзд у метро в один бік. Але головне - йти до кінця і бути одержимим справою. Якщо досвіду бракує - можна повчитися у Вільній школі підприємництва або ж записатися на курси Startup Ukraine.

Палайте жагою до звершень і тоді все неодмінно вийде. А повернення в стіни університету стане тріумфальним.

Акуратність - прерогатива королів!

Дуже важливо не ступити на бюрократичні граблі і вчасно подати заяву про повернення на навчання. Дедлайни - не пізніше, ніж за два тижні до початку семестру, інакше відрахування і кінець райському життю. Які ж ще документи потрібні для безперешкодного кам-беку?

Колишні військові мають надати документ про закінчення служби. Ті ж, хто переміг хворобу - лікарський висновок про можливість повернення до навчання. Ну, а заповзяті освітні космополіти - винні довідку про закінчення навчання чи стажування.

Вік живи - вік учись... Пригадую, як ще один мій однокурсник вчасно не подав документи і через роботу не встиг сісти за студентську лаву. Чи далі варто яскраво описувати цю недолугу ситуацію?.. Військо стало для хлопця домівкою на найближчі півтора роки.

Замість відпустки чоботи і автомат?

Украй потрібна відпустка, але боїтесь, що підпадете під призов? Не панікуйте передчасно, адже ця ситуація прописана законодавчо. Відправитися на військову службу перебуваючи в “академі” можна хіба що за власним бажанням. Примусово ж призвати або мобілізувати можуть за умови, якщо вас відраховано з вищу, як це сталося з моїм приятелем. Тому будьте уважні до будь-яких дрібниць, адже вони є ключовими.

І, насамкінець, відповідь на ще одне хвилююче більшість студентів запитання: бюджетне місце і вивоювана стипендія - зберігаються!

Час не стоїть на місці, стрімко вперед!

Не потрібно обмежувати себе в бажанні стати кращим. Пізнавати нове та змінювати минуле - ніколи не пізно. Чи можна вважати академічну відпустку втраченим часом? Авжеж ні, вирішення особистих проблем завжди в пріоритеті. Головне витиснути максимум користі та нових знань з неприємностей. Адже саморозвиток іде не лише на користь майбутньому, але й морально відволікає від насущних колізій.

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