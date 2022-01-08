Кому снега и настоящей рождественской картинки?)

Завтра, 9 января, в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В Центре снег будет переходить в дождь.

Возможны сильные осадки!

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Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь.

Вдень у західних областях опади припинятимуться.

На Півдні та Сході України у неділю - нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади.

Видео дня

Температура повітря в більшості областей України вночі -2-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3+8 градусів.

Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - завтра очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Карта.

Плюс - налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах.

Найближчої ночі в столиці -2-4 градуси, вдень у неділю очікується 0, -1 градус.

Перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози (але не опади, опади - то в неділю)!

Зустрічаємо завтра сильний сніг!)