9 января: какой праздник, что нельзя делать на Степана, приметы и именинники

В воскресенье, 9 января православные в Украине отмечают память святого Степана (Стефана). Свои именины в этот день празднуют Степан, Лука, Степанида, Наум и Марта.

А по приметам этого дня судят, каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

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Святой Степан считается первым христианским мучеником из еврейской диаспоры. Около 34 года Синедрион приговорил его к смертной казни за проповедь слова Божьего в Иерусалиме.

В старину в праздник Степана не работали, продолжая отмечать Рождество Христово и Святки. Сам святой считался покровителем пастухов.

Согласно поверьям, 9 января нельзя работать, отказывать в помощи, брать и давать в долг, злоупотреблять алкоголем.

Лунная ночь – к урожаю на бахче.

Снег идет – к урожаю яблок.

Иней на деревьях – к урожаю хлеба.

Мороз и солнце – год будет урожайный.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на январь 2022 года. В этот месяц верующие отмечают ряд больших праздников.