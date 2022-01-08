9 января: какой праздник, что нельзя делать на Степана, приметы и именинники
В воскресенье, 9 января православные в Украине отмечают память святого Степана (Стефана). Свои именины в этот день празднуют Степан, Лука, Степанида, Наум и Марта.
А по приметам этого дня судят, каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 9 января
День святого Степана у восточных христиан
Крещение Господне по григорианскому календарю
Международный день хореографа
Святой Степан считается первым христианским мучеником из еврейской диаспоры. Около 34 года Синедрион приговорил его к смертной казни за проповедь слова Божьего в Иерусалиме.
В старину в праздник Степана не работали, продолжая отмечать Рождество Христово и Святки. Сам святой считался покровителем пастухов.
Согласно поверьям, 9 января нельзя работать, отказывать в помощи, брать и давать в долг, злоупотреблять алкоголем.
Лунная ночь – к урожаю на бахче.
Снег идет – к урожаю яблок.
Иней на деревьях – к урожаю хлеба.
Мороз и солнце – год будет урожайный.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на январь 2022 года. В этот месяц верующие отмечают ряд больших праздников.