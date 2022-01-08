9 января: какой праздник, что нельзя делать на Степана, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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9 января - День Степана

В воскресенье, 9 января православные в Украине отмечают память святого Степана (Стефана). Свои именины в этот день празднуют Степан, Лука, Степанида, Наум и Марта.

А по приметам этого дня судят, каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 9 января

  • День святого Степана у восточных христиан

  • Крещение Господне по григорианскому календарю

  • Международный день хореографа

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День святого Стефана

Святой Степан считается первым христианским мучеником из еврейской диаспоры. Около 34 года Синедрион приговорил его к смертной казни за проповедь слова Божьего в Иерусалиме.

В старину в праздник Степана не работали, продолжая отмечать Рождество Христово и Святки. Сам святой считался покровителем пастухов.

Святой Степан считается первым христианским мучеником
Что нельзя делать 9 января

Согласно поверьям, 9 января нельзя работать, отказывать в помощи, брать и давать в долг, злоупотреблять алкоголем.

9 января в старину старались не работать
Приметы 9 января

Лунная ночь – к урожаю на бахче.

Снег идет – к урожаю яблок.

Иней на деревьях – к урожаю хлеба.

Мороз и солнце – год будет урожайный.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на январь 2022 года. В этот месяц верующие отмечают ряд больших праздников.

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