Праздник 9 ноября: что нельзя делать в канун дня святой Параскевы, приметы и именинники

Во вторник, 9 ноября украинцы почитают память преподобного Нестора Летописца. Кроме того, на эту дату приходится День украинской письменности и языка, а также канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии, или другими словами Зарок на Параскеву.

Свои именины празднуют Андрей, Еротиида, Капитолина, Леокадия, Марк, Нестор, а по приметам нынешнего дня определяют, какой будет зима и как начнется весна. Что нельзя делать сегодня, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Христиане в этот день почитают память Нестора Летописца, перу которого принадлежит знаменитая Повесть Временных Лет. Историки отмечают, что он был современником многих представителей христианской веры, которых теперь почитают за святых и апостолов.

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Преподобный Нестор скончался в 1114 году. Перед этим он завещал печерским писцам продолжить свою историческую работу. Среди тех, кто стал писать продолжение его творения: игумен Сильвестр, что дал современный вид "Повести временных лет", игумен Моисей Выдубицкий, который продлил ее до 1200 года, игумен Лаврентий, который написал в 1377 году древнейший из списков, сохранивших "Повесть" преподобного Нестора. Ее назвали "Лаврентьевская летопись".

Нестор Летописец похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Также сегодня в Украине отмечается праздник, к которому имеет отношение Нестор Летописец, являвшийся последователем творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия – день украинской письменности. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык. Отмечать праздник официально стали с 1997 года.

Интересный факт – новый учебный год у детей в школе начинался именно 9 ноября. Ранним утром вся семья шла в церковь, там молилась за успехи в учебе детей перед иконой Нестора Летописца. После этого школьников отводили на занятия.

В народе 9 ноября называли Зарок на Параскеву. Так как сегодня канун дня святой великомученицы Параскевы. Она исповедовала христианство в III веке н.э. за что была схвачена и казнена.

В этот день было принято давать обеты. Обещания можно было дать кому-то или себе. Например, женщина могла дать себе обет выткать за ночь кусок полотна или испечь пирог. Богатые люди часто обещали построить храм, поставить крест, приобрести иконы для церкви или дать деньги на ее благоустройство, отправиться в паломничество или уйти в монастырь. Часто, те, кто любил поесть, в этот день давали себе обещание воздерживаться от тех или иных продуктов.

Считалось, что Параскева за выполненный обет могла исполнить желание или послать здоровье на семью выполнившего обещание.

Если же в доме случалась беда, необходимо было дать зарок и выполнить его. При этом запрещалось разговаривать. На следующее утро шли в церковь и молились святой Параскеве о помощи. В этом случае беда должна была уйти.

Нельзя давать обещания, в выполнении которых не уверен;

Артисты, художники, писатели, танцоры, певцы и прочие представители творческих профессий, в этот день должны были отказываться от цветов. Считалось, что тех, кто их примет в дар, ждет череда неудач и утрата таланта;

Одиноким женщинам не рекомендовалось планировать новые отношения. Более того, под запретом были даже разговоры и мечты о них.

Если ветер долгое время дует в каком-либо направлении не меняя курса, то это предвещает осадки;

Снег на землю выпал – к большому цветению подснежников весной;

Гуси пошли купать на пруд – заморозки еще долго не случаться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. В этом месяце украинцы отмечают несколько важных дат.