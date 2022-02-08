9 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В среду, 9 февраля православные в Украине чтят память святителя Иоанна Златоуста. Свои именины празднуют Дмитрий, Иван и Петр.

А по приметам определяют, какой погода в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память святителя Иоанна Златоуста

Память святой Аполлонии Александрийской у католиков

Международный день стоматолога

Международный день пиццы

Видео дня

Церковь 9 февраля чтит святителя Иоанна Златоуста. В эту дату верующие вспоминают о перенесении мощей святого в Константинополь.

Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский и богослов. Почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. За дар блестящей проповеди Иоанна прозвали Златоустом.

К святителю обращаются с молитвами о выздоровлении, в том числе от дефектов речи и от зубной боли, помощи в обучении, укреплении семьи, защите от зависти и колдовства, избавлении от переживаний, голода и нужды. Кроме того, Иоанн Златоуст считается покровителем адвокатов и нотариусов.

Согласно народным поверьям, 9 февраля не стоит делать покупки, дарить подарки, а также мыть голову. Кроме того, следует избегать травм, особенно порезов и ожогов.

Луна белого цвета – к холодам, красного – к ветру.

После метелей на сугробах закругленные гребни, а на полях снег лежит волнами – к хорошему урожаю.

Свинья хрюкает, хоть и сыта, – на мороз.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Стекла запотели – к потеплению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на февраль 2022 года. В этот месяц в Украине отмечают ряд больших религиозных праздников.