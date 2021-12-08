9 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Георгия Победоносца, приметы и именинники

В четверг, 9 декабря, в Украине православные молятся великомученику Георгию Победоносцу. Его также называют еще Юрием. К нему обращаются с просьбой о защите семейного очага и здоровье домашних животных. В народе День Георгия Победоносца называют Юрьев день или Егорий Зимний.

Свои именины празднуют Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Иннокентий, Илья, Михаил, Назар, Никон, Николай, Петр, Феодосий, Тихон, Юлиан и Яков, а о том, какая погода ждет в ближайшее время, судили по шуму из колодца. Если вода текла тихо в нем, то и зима предвещалась спокойная. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве.

Видео дня

Известно, что родился он в христианской семье примерно в III веке на территории Каппадокии (территория современной Турции).

Повзрослев Георгий поступил на военную службу к императору Диоклетиану. После того, как тот устроил христианам гонения, Георгий сам пришел к Диоклетиану и заявил, что он тоже христианин. Правитель приказал подвергнуть его пыткам.

Перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, которой Георгия заставляли поклониться, после чего идолы в храме язычников стали рушиться. Видя происходящее жена императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате ее убили вместе с Георгием.

Согласно преданиям, одним из посмертно совершенных чудес Георгия является убийство змея (дракона), который опустошал земли в Бейруте (Ливан). Георгий расправился с гадом, которому царь и горожане принуждены были отдавать на съедение своих детей. Именно поэтому, Георгия часто изображают с копьем.

Этот день был особо почитаем крестьянами. Именно на Юрьев день им разрешали переходить от непонравившегося им землевладельца к другому. При этом они должны были отдать долги и заплатить налог за пользование земельным наделом и двором. Если человеку удавалась это сделать, то он считался свободным в праве выборе где жить.

Этот день считался хорошим для старта путешествий, начала новых дел.

К этой дате следовала раздать все долги, чтобы те не накапливались. Считалось, если не расплатиться с кредиторами, то долги зимой будут расти, как снежный ком.

Также на Георгия старались утеплить дом – забить щели, подлатать двери, если те покосились, утеплить окна. Ведь ожидать тепла после этой даты уже не приходилось. Впереди ждали – только морозы.

В этот день стоит отправиться в дальнюю дорогу. Та предвещает быть легкой и подарить путешественнику только приятные впечатления. Но перед дорогой, чтобы та не приносила неприятности, следует заказать молебен в церкви.

Долги должны быть отданы к этой дате.

Также нельзя затевать ссоры с родными и близкими.

На Юрьев день следует внимательно слушать советы. Они могут быть толковыми, даже, если на первый взгляд таковыми не являются.

Следует провести уборку на кухне и отобрать всю битую, щербленную посуда. Такую надо выкинуть. Ее наличие на кухне предвещает финансовые проблемы.

Крестьяне слушали колодцы. Если вода в них шумела и пугала, то это означало, что зима будет суровой.

Метель клубилась на дорогах – означало, что пчелы рано проснуться и возьмутся за дело.

Иней обещал щедрый урожай.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.