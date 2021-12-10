Занимается спортом и планирует вернуться к учебе: появились данные о состоянии подростка, которому пересадили сердце в Украине

Максим Давидюк из Волыни стал первым в Украине ребенком, которому пересадили сердце. Он живет с донорским оргнаном уже более 80 дней.

Сейчас юноша ведет активный образ жизни. Об этом сообщает ТСН.

Для 13-летнего Максима Давидюка трансплантация была его единственным шансом на выздоровление, ведь в июле этого года мальчик перенес инсульт. Тогда состояние его здоровья резко ухудшилось, а сердце было раздуто из-за миокардита.

Уже на следующий день после операции Максим рассказал об улучшении самочувствия и готовности вскоре покинуть больничные стены. Он создал страницу в Instagram и пообещал регулярно информировать подписчиков о том, как ему живется с новым сердцем.

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Сейчас ребенок занимается спортом, ежедневно гуляет в лесу и ходит на рыбалку с отцом.

Медики рассказали, что Максим был на плановом осмотре и обследование показало, что донорский орган работает безупречно.

"Фракция выброса – 65. Это показатель абсолютного здорового ребенка", - подчеркнули врачи.

Кроме того, по прогнозам медиков, Максим сможет вернуться в школу уже в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL писал о выписке из больницы и состоянии мальчика после операции. До выписки он тоже прошел длительную реабилитацию.