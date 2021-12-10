Занимается спортом и планирует вернуться к учебе: появились данные о состоянии подростка, которому пересадили сердце в Украине
Максим Давидюк из Волыни стал первым в Украине ребенком, которому пересадили сердце. Он живет с донорским оргнаном уже более 80 дней.
Сейчас юноша ведет активный образ жизни. Об этом сообщает ТСН.
Для 13-летнего Максима Давидюка трансплантация была его единственным шансом на выздоровление, ведь в июле этого года мальчик перенес инсульт. Тогда состояние его здоровья резко ухудшилось, а сердце было раздуто из-за миокардита.
Уже на следующий день после операции Максим рассказал об улучшении самочувствия и готовности вскоре покинуть больничные стены. Он создал страницу в Instagram и пообещал регулярно информировать подписчиков о том, как ему живется с новым сердцем.
Сейчас ребенок занимается спортом, ежедневно гуляет в лесу и ходит на рыбалку с отцом.
Медики рассказали, что Максим был на плановом осмотре и обследование показало, что донорский орган работает безупречно.
"Фракция выброса – 65. Это показатель абсолютного здорового ребенка", - подчеркнули врачи.
Кроме того, по прогнозам медиков, Максим сможет вернуться в школу уже в следующем году.
Ранее OBOZREVATEL писал о выписке из больницы и состоянии мальчика после операции. До выписки он тоже прошел длительную реабилитацию.