8 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Дмитрия Солунского, приметы и именинники

В понедельник, 8 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти Дмитрия Солунского – христианского святого. Он принял мученическую смерть за христианскую веру. В народе этот день величают Дмитриев День.

Свои именины празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иосафе, Лупп, Митродор, Феофил. В народе только до Дмитриевого дня засылали сватов. Считалось: "До Дмитра девка добрая, а после Дмитра не будет такой". Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Дмитрий Солунский, также известный в православном мире, как Мироточец, – христианский святой-великомученик из греческого города Солунь (Фессалоники), которого из-за его веры в Христа римляне пронзили копьями.

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Известно, что жил он во времена императора Диоклетиана. Родители Дмитрия сначала были тайными христианами и после рождения сразу же его окрестили, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.

Не зная о том, что Дмитрий христианин, римский император назначил его проконсулом Фессалоникийской области, в обязанности которого также входило насаждение язычничества и преследование христиан. Получив эту должность, Дмитрий стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи.

Когда в Риме узнали об этом, Дмитрия бросили в тюрьму и там пронзили копьями. Его тело бросили на съедение зверям, но набожные солуньские христиане подобрали и похоронили его.

При святом равноапостольном Константине над могилой святого Дмитрия была воздвигнута церковь.

Традиционно на Дмитриев день гадают по гостям, если первым в этот день в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным и богатым на хорошие события.

В этот день шли на кладбища и разбрасывали там хлебные крошки. Считалось, что усопшие в этот день прилетают на землю в образе птиц. При этом хлеб или зерно должны были быть хорошими, а не порченными.

Поминали покойников и за блинами, которые щедро пекли на ужин. Первый блин никто не ел. Его снимали со сковороды и отставляли отдельно. Его наши предки "отдавали" покойным родственникам. Рядом с блином также ставили воду и полотенце, чтобы те могли напиться и умыться.

Также существовала традиция, согласно которой, молодые люди, намеревавшиеся пожениться, должны были успеть провести сваты до наступления Дмитриева дня. Считалось, что 7 ноября должен был заканчиваться сезон бракосочетаний.

В этот день нельзя было изнурять себя тяжелой работой. Считалось, что даже самая простая задача может лишить человека в этот день последних сил и тот упадет "как мертвый". Нельзя было рисовать незнакомые знаки, давать в долг, а некоторые славяне 8 ноября не стирали и не мылись сами.

После наступления темноты за стол уже не садились.

Также 8 ноября не выходили на улицу в легкой одежде, что называется не по сезону.

Правильным в этот день считалось богатое угощение на столе. Также хорошим знаком в этот день было угостить кого-то пивом или отпить его у своих близких друзей.

Снег и мороз на Дмитрия предвещали позднюю и холодную зиму;

Если лук плохо чистился, то зима обещала быть холодной;

Реки не покрылись льдом – не будет его и до конца ноября;

Багряная заря в этот день – к сильным ветрам.

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