8 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Феодора, приметы и именинники

Во вторник, 8 февраля православные в Украине чтят память преподобного Феодора Студита. Свои именины празднуют Аркадий, Давид, Мария, Павла, Петр, Семен и Федор.

А по приметам определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Феодора Студита

Память святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского

Память преподобного Симеона Ветхого

Память святого Иеронима Эмилиани, святой Джузеппины Бахита и святого Ювенция у католиков

Международный день безопасного Интернета

День словенской культуры

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Преподобный Феодор Студит – святой 8-9 веков, византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель. В 796 году за преданное хранение церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Феодора предали жестоким пыткам и отправили в ссылку.

Когда к власти пришла императрица Ирина, святого вернули и назначили главой Студийского монастыря. Именно святой Феодор написал Студийский устав, используемый большинством монастырей.

В народе Феодора называли Федор-поминальник, поскольку считалось, что в эти дни души умерших, которые скучают по родным, приходят к их жилищам. Святому Феодору молились от грудных болезней и боли в желудке.

Согласно народным поверьям, 8 февраля нельзя подметать и мыть полы в доме – лучше ничего не убирать и не выкидывать, чтобы не лишиться удачи и здоровья.

Также следует избегать конфликтов и примириться с соседями, если прежде с ними жили недружно. Чтобы не получить порчу, нельзя на Феодора снимать оберег.

"Федор Студит землю студит".

Какая погода 8 февраля, такая и весна будет.

Метель – зима надолго затянется.

Петухи вечером раскричались – к оттепели.

Тихо и ясно – весна будет теплой и ранней.

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