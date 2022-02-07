8 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Феодора, приметы и именинники
Во вторник, 8 февраля православные в Украине чтят память преподобного Феодора Студита. Свои именины празднуют Аркадий, Давид, Мария, Павла, Петр, Семен и Федор.
А по приметам определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 8 февраля
Память преподобного Феодора Студита
Память святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского
Память преподобного Симеона Ветхого
Память святого Иеронима Эмилиани, святой Джузеппины Бахита и святого Ювенция у католиков
Международный день безопасного Интернета
День словенской культуры
Преподобный Феодор Студит – святой 8-9 веков, византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель. В 796 году за преданное хранение церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Феодора предали жестоким пыткам и отправили в ссылку.
Когда к власти пришла императрица Ирина, святого вернули и назначили главой Студийского монастыря. Именно святой Феодор написал Студийский устав, используемый большинством монастырей.
В народе Феодора называли Федор-поминальник, поскольку считалось, что в эти дни души умерших, которые скучают по родным, приходят к их жилищам. Святому Феодору молились от грудных болезней и боли в желудке.
Согласно народным поверьям, 8 февраля нельзя подметать и мыть полы в доме – лучше ничего не убирать и не выкидывать, чтобы не лишиться удачи и здоровья.
Также следует избегать конфликтов и примириться с соседями, если прежде с ними жили недружно. Чтобы не получить порчу, нельзя на Феодора снимать оберег.
"Федор Студит землю студит".
Какая погода 8 февраля, такая и весна будет.
Метель – зима надолго затянется.
Петухи вечером раскричались – к оттепели.
Тихо и ясно – весна будет теплой и ранней.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2022 года, а также рассказывал, сколько выходных будет в феврале и марте в Украине.