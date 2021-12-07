8 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Климента, приметы и именинники

В среду, 8 декабря, в Украине православные почитают память святого апостола из семидесяти Климента I, который стал четвертым папой римским и который принял мученическую смерть за Христа. Также церковь чтит память преподобного Петра молчальника Галатийского, который жил в середине IV века – V веке и прославился даром исцеления больных и способностью изгонять злых духов из одержимых. С этого дня наши предки готовились к сильным морозам, а праздник называли Клим холодный.

Свои именины празднуют Александр, Андрей, Варлам, Виктор, Василий, Григорий, Дмитрий, Иларион, Иван, Климент, Кузьма, Николай, Петр, Павел, Семен, Серафим, Екатерина и Ярослав, а по приметам определяют, когда придет оттепель. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

В этот день православные поминают священномученика Климента, папу римского, жившего в Риме во второй половине I века и пострадавшего во время правления Траяна (98-117).

Видео дня

Святой с детства был окружен роскошью, он получил прекрасное образование и был приближен к императорскому двору. Однако Климент искал смысл в жизни не видя его в богатстве и славе. В то время до него дошли вести о Спасителе.

Гонимый желанием узнать больше он отправился в Палестину и там встретил апостола Петра, от него принял крещение. Позже вступил в должность епископа Рима.

Он вел благочестивый образ жизни, был милосердным к бедным и больным. Во времена преследования христиан его сослали в каменоломни на территории современного Крыма. Там он организовал большую христианскую общину, а сами каменоломни переделал на храм. Император видя, что ссылка не стала для Климента наказанием, распорядился того утопить.

Также по церковному календарю поминают преподобного Петра, молчальника Галатийского.

С девяти лет будущий святой, стремящийся к духовной жизни, покинув родительский дом, отправился в Иерусалим, а затем в Антиохию. Затворившись там в пещере, он предался молитвам и строгому воздержанию, принимая пищу и воду только через день.

За эти подвиги Господь наградил подвижника даром чудотворений – исцелять хвори людские и прогонять из них бесов. Преподобный скончался примерно в 429 году в возрасте 99 лет – из них 90 он постоянно служил Господу.

В этот день на улице становилось очень холодно. Морозы трещали, а жители деревень старались не выходить из дома, предпочитая отсидеться возле теплой печки. Но если уж приходилось выбираться наружу, то старались не жаловаться на мороз. Считалось, что злые духи трескуны могли прослышать о недовольстве холодами и напустить на такого человека болезнь.

Начинать дела следовало в этот день на голодный желудок. Считалось, что после завтрака человека может постигнуть неудача.

Выходить на улицу без шапки в этот день запрещалось, так как мороз мог "наслать хворь на голову".

В этот день родители молились о здоровье своих детей.

Нельзя было унывать и грустить – за это мороз должен был наградить человека крепким здоровьем.

Пели петухи рано и громко – это предвещало оттепель.

Если шел снег, то это обещало хороший урожай и дождливое лето.

Кучерявые облака на небе говорили о том, что снегом щедро накроет землю.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.