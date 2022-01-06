7 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
1 минута
1,4 т.
7 января в Украине празднуют Рождество Христово

В пятницу, 7 января православные в Украине отмечают Рождество Христово. Свои именины в этот день празднуют мужчины по имени Иисус.

По приметам Рождества судят, каким будет будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в этот большой праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 7 января

  • Рождество Христово по юлианскому календарю

  • Мерелоц – День поминовения усопших в Армении

  • Международный день программистов

7 января отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю
Видео дня
Рождество Христово

7 января православная церковь Украины и другие, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают великий праздник – Рождество Христово. В этот день завершается 40-дневный пост, верующие посещают богослужения и отправляются колядовать.

В Рождество завершается 40-дневный пост
Что нельзя делать 7 января

В Рождество нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, охотиться, рыбачить, ругаться и злословить, отказывать в помощи, а также надевать старые, неопрятные или черные вещи.

На Рождество пошел снег – к урожаю озимых
Приметы на Рождество

На Рождество пошел снег – к урожаю озимых.

Зеленое Рождество – белая (холодная) Пасха.

В какой день недели Рождество Христово, в такой день следует начинать жатву.

Солнечно на Рождество – к урожаю хлеба.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на январь 2022 года. В этот зимний месяц православные отмечают ряд больших праздников.

УкраинаРождественский постРождествоПраздникизапреткалендарьПравославная церковь Украинытрадициирелигияцерковь