7 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В пятницу, 7 января православные в Украине отмечают Рождество Христово. Свои именины в этот день празднуют мужчины по имени Иисус.

По приметам Рождества судят, каким будет будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в этот большой праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Рождество Христово по юлианскому календарю

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7 января православная церковь Украины и другие, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают великий праздник – Рождество Христово. В этот день завершается 40-дневный пост, верующие посещают богослужения и отправляются колядовать.

В Рождество нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, охотиться, рыбачить, ругаться и злословить, отказывать в помощи, а также надевать старые, неопрятные или черные вещи.

На Рождество пошел снег – к урожаю озимых.

Зеленое Рождество – белая (холодная) Пасха.

В какой день недели Рождество Христово, в такой день следует начинать жатву.

Солнечно на Рождество – к урожаю хлеба.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный церковный календарь на январь 2022 года. В этот зимний месяц православные отмечают ряд больших праздников.