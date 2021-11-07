7 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Тавифы, приметы и именинники

В воскресенье, 7 ноября в Украине чтят память праведной Тавифы. Она была одной из первых христианок в городе Яффа. Есть даже предание, что ее воскресил апостол Петр. Также православные в этот день почитают память мучеников Маркиана и Мартирия и мученика Анастасия. По народным приметам, с этого дня погода начинает резко меняться, становится очень холодно, приближается настоящая зима.

Свои именины празднуют Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф). В этот день следовало плакать. Это очищало душу и тело. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами. Что еще можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

По церковному преданию добродетельная и милосердная, будущая Святая принадлежала к христианской общине в Иоппии. Как-то она тяжело заболела и ей ничто не могло помочь. В то время недалеко от того места, где жила Тавифа проповедовал апостол Петр. Тогда к нему обратились с просьбой о помощи девушке.

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Когда апостол пришел, Тавифа уже была мертва. Святой Петр, преклонив колена, стал горячо молиться Господу. Затем подойдя к ней, воскрикнул: "Тавифа, встань!" Женщина поднялась совершенно здоровой.

Также в этот день поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилее (Северная Италия) в III веке. Будущего Святого схватили за миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация). Он был рьяным христианином и исповедал учение Христа, за что суд приговорил его к смертной казни. Тело Святого язычники бросили в море.

Также 7 ноября вспоминают чтеца Маркиана и иподиакона Мартирия. Оба служили в Константинопольском соборе. В 356 году обоим эпарх Филипп отрубил головы за веру в Христа. Святые Маркиан и Мартирий считаются покровителями юристов.

По народным традициям, 7 ноября отмечается день поминовения "Дедовские плачи". В эту дату следовало поминать усопших родственников и близких, идти на кладбище. Некоторые люди нанимали специальных плакальщиц, чтобы те вместо них плакали за покойником.

Шумных застолий в этот день не проводили, приветствовалась скромная трапеза, после чего крошки со стола отдавали птицам и говорили: "Святые Деды! Ели и пили, идите к себе".

В этот день женщинам запрещалось плакать в подушку. Считалось, что перья, которыми она набита, помнят все и если на нее приляжет другой человек, то тут же вберет в себя все горечи и печали той, что плакала.

В этот день ходили к сиротам и помогали им чем могли. Наибольшим злом считалось обмануть такого ребенка.

В этот день отказывались от хлеба. За стол садились без него. Считалось, что есть хлеб в этот день к неудачи в жизни. После поминок нельзя было оставлять еду со стола себе. Ее следовало завернуть в платок и отнести тем, кто больше всех нуждался, отдать тем же сиротам.

Торговцам нельзя было заниматься работой, тем более отправляться в путь, чтобы продать товар.

Тем, у кого были тяжелые проблемы, советовали зажечь свечу и помолиться умершим родственникам. считалось, что к утру следующего дня появится выход из трудной ситуации.

Смотрели на ворон, если те низко сидели на деревьях, то ожидали сильный ветер;

Большой снег обещал хороший урожай;

Если на деревьях все еще оставалось много листьев, то это означало, что зима будет долгой и холодной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. В этом месяце украинцы отмечают несколько важных дат.