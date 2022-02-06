7 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В понедельник, 7 февраля православные в Украине чтят память святителя Григория Богослова. Свои именины празднуют Григорий, Александр, Анатолий, Владимир, Виталий, Борис, Василий, Дмитрий, Петр, Степан и Филипп.

А по приметам определяют, какой будет следующая зима. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память святителя Григория Богослова

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Церковь 7 февраля чтит память святителя Григория Богослова – великого святого, константинопольского патриарха, одного из Отцов Церкви и близкого друга святителя Василия Великого. Духовное наследие Григория Богослова включает в себя 243 послания, 507 стихов и 45 проповедей.

В народе верили: какая погода на Григория Богослова, такая будет и первая половина следующей зимы.

Считается, что 7 февраля нельзя обижаться, а также стричь ногти и волосы. Кроме того, согласно поверью, в этот день нельзя плеваться и выходить из дома после захода солнца.

Снег идет – следующая зима будет холодной.

Какой день до обеда, такая будет первая половина следующей зимы.

Сильный снегопад – осень будет ранняя.

Синицы поют – к сильным морозам.

Воробьи громко чирикают – к оттепели.

Разлить молоко – к радостным вестям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь для православных верующих на февраль 2022 года, а также рассказывал, сколько выходных будет в феврале и марте в Украине.