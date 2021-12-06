7 декабря: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

Во вторник, 7 декабря, в Украине по церковному календарю отмечается день святой великомученицы Екатерины. Во времена гонения на христианскую веру она была непреклонна в своих убеждениях. В старину в этот день называли Днем судьбы. На Катерины девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Свои именины празднуют Августа, Анисья, Екатерина, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Иван, Марк, Михаил, Митрофан, Прокопий, Порфирий, Симон и Христофор, а по приметам смотрели, какая температура стоит. Если оттепель, то это означало скорый приход морозов. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Великомученица Екатерина родилась в богатой и знатной семье. Ее отец был правителем Александрии Египетской во время правления императора Максимина. Дева, обладавшая редкой природной красотой и получившая блестящее образование, которое только можно было получить на тот момент, заявила, что выйдет замуж только за того, кто превзойдет ее во всем – знатности, богатстве, мудрости и красоте.

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Ее мать, которая тайно исповедовала христианство, повела ее к мудрецу, чтобы тот дал совет, как поступить девушке и где отыскать подходящую для нее пару. Однако тот сказал, что превосходит ее во всем только Господь. Тогда же он рассказал Екатерине о христианстве и крестил ее.

Согласно церковным преданиям, благодаря усердным молитвам Екатерины, ей удостоилась увидеть Пресвятую Богородицу с Младенцем. Во сне девушка получила перстень, который Екатерина сочла обручальным. Когда же она проснулась, на ее пальце светилось кольцо – дар Небесного Жениха.

Женится на девушке, сраженный ее красотой, хотел император Максимин, который прибыл на один из язычнеческих праздников в Александрию. Однако девушка ответила отказом. Более того, она заступилась за христиан, которых Максимин приказал казнить.

Император пытался заставить Екатерину отречься от своих убеждений, но та была стойкой. Когда Максимин понял, что не сможет сломать сильную христианскую веру Екатерины, он приказал казнить ее.

В старину это праздник считали пророческим для судьбы каждой девушки. Тем, которые ищут любви, традиционно советуют сходить 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой Святой Екатерины.

Замужние женщины просили святую о согласии в семье и о счастливом браке. Незамужние в этот день гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Самым распространенным способом было: вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась – это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.

В этот день молодежь выходила кататься на санях. Любопытные присматривались, кто из парней, с кем садиться в сани. Потом уже делали выводы – кто к кому в сани подсаживается, того и сватать, скорее всего, будет.

В этот день старались одеть что-то синего цвета. Считалось, что Екатерина особо почитала именно этот цвет в одежде;

Нагружать себя физическим трудом считалось плохой идеей. Под особым запретом физический труд был для беременных. Тем следовало воздерживаться даже от простой домашней работы, чтобы роды прошли легко и удачно;

И хотя вечером девушки собирались на посиделки, им запрещалось громко петь, танцевать, а также есть непостные блюда;

В этот день нельзя было топить печь и зажигать камин. Старые люди верили, что дым от них может развеять счастливую судьбу по ветру.

Если на глаза одинокой девушки в этот день попадется крыса, то это значит, что ее будущий муж будет из-за границы.

Маленькие, еле заметные звезды на небе предвещали сильный мороз.

Отсутствие снега свидетельствовало о неурожайном годе.

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