6 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Какой праздник 6 января

В четверг, 6 января православные Украины отмечают Рождественский сочельник (Святой вечер, или Святвечер). Свои именины празднуют Евгений, Клавдий и Ерофей.

По приметам этого дня судят, каким будет декабрь. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 5 января

  • Рождественский сочельник

  • Память преподобномученицы Евгении Римской

  • Богоявление у западных христиан

  • Йоль – праздник середины зимы в Исладндии

6 января православные отмечают Рождественский сочельник
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Рождественский Святвечер

Святой вечер (Сочельник) – канун одного из важнейших христианских праздников, Рождества. Еще одно его название – Навечерие Рождества Христова.

Сегодня христиане соблюдают строгий пост, а вечером посещают службу Божью. В Сочельник верующие собираются семьями за ужином, который состоит из 12 постных блюд.

Святой вечер – канун Рождества
Что нельзя делать 6 января

В канун Рождества нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, конфликтовать и сквернословить, а также обижать животных. Согласно поверьям, также нельзя 6 января носить старую одежду или вещи черного цвета, а также опаздывать к ужину, чтобы не провести весь в год вдали от родных.

В канун Рождества нельзя работать по дому
Приметы 6 января

Мороз – к хорошему урожаю.

Звездное небо – к приплоду скота.

В небе виден Млечный путь – лето будет теплое.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь на январь 2022 года с праздниками и выходными днями. Подробный православный календарь – в материале по ссылке.

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