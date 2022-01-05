6 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В четверг, 6 января православные Украины отмечают Рождественский сочельник (Святой вечер, или Святвечер). Свои именины празднуют Евгений, Клавдий и Ерофей.

По приметам этого дня судят, каким будет декабрь. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Рождественский сочельник

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Святой вечер (Сочельник) – канун одного из важнейших христианских праздников, Рождества. Еще одно его название – Навечерие Рождества Христова.

Сегодня христиане соблюдают строгий пост, а вечером посещают службу Божью. В Сочельник верующие собираются семьями за ужином, который состоит из 12 постных блюд.

В канун Рождества нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, конфликтовать и сквернословить, а также обижать животных. Согласно поверьям, также нельзя 6 января носить старую одежду или вещи черного цвета, а также опаздывать к ужину, чтобы не провести весь в год вдали от родных.

Мороз – к хорошему урожаю.

Звездное небо – к приплоду скота.

В небе виден Млечный путь – лето будет теплое.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь на январь 2022 года с праздниками и выходными днями. Подробный православный календарь – в материале по ссылке.