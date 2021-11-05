6 ноября: какой праздник, что нельзя делать на иконы Божией Матери, приметы и именинники

В субботу, 6 ноября, в Украине православные чтут икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Другие названия праздника: "Светец", "Скорбящая Божья Мать", "День Арефы", "Афанасий". Также в этот день чтут память преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Свои именины празднуют Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Емельян, Евгений, Иларион, Ефрем, Кирилл, Максим, Ксения, Михаил, Мария, Сергей, Николай, а по приметам сегодня хорошо встретить белую собаку, так как эта встреча сулит богатую и счастливую жизнь. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

В этот день христиане с особой почестью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Они ходят в церковь и моляться иконе. Женщины чаще у нее просят о любви и семейном благополучии. Считается, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.

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Свою историю икона ведет с XVII столетия. Тогда же она сотворила первое чудо. Тяжело больная сестра Патриарха Московского Иоакима Ефимия Петрова-Папина услышала голос, который призвал ее помолиться именно этой иконе. После того, как она это сделала – выздоровела.

Божия Матерь изображена на иконе в полный рост. Она стоит в воздухе в окружении ангелов, которые указывают на нее. Внизу перед нею собрались люди, страдающие от болезней и жизненных неурядиц, об их проблемах свидетельствуют надписи над ними.

Также на Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий". Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий.

С этого дня девушки начинали свои зимние посиделки. Они собирались вместе, ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. При этом, чтобы работа шла быстрее и не было скучно, девушки развлекали себя пением и страшными историями.

Обычно такие посиделки устраивались в большой избе у какой-то вдовы. Для таких посиделок девушки сбрасывались, чтобы накрыть стол или договаривались с хозяйкой о еде, выполняя для нее работу по дому. Хозяйка ставила самовар, еду, а девушки приносили с собой выпечку к чаю.

Когда запланированную работу девушки заканчивали, ближе к вечеру в такую избу подтягивались парни. Тогда они вместе пели, танцевали и присматривали себе пару.

В этот день нельзя было ругаться и поддаваться каким-либо плохим эмоциям. А их по поверьям в этот день будет много. Также не рекомендовалось принимать угощение от противоположного пола, если тот человек не нравился. Наши предки верили, что таким образом тот, кто угощает, может приворожить.

Поощрялось в этот день проводить заговоры. Считалось, что они обладают большой силой.

Хорошо в этот день выгонять тараканов из дома. Нужно было разбросать по дому отраву от насекомых, а также поймать несколько тараканов и выбросить их за порог. После этого они долгое время не беспокоили хозяев дома.

Если в это день услышать, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть;

Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья;

Белая собака следует за человеком – в его жизни настанет светлая полоса;

Лучина вечером треснет – к морозу;

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на ноябрь 2021 года. В этом месяце украинцы отмечают несколько важных дат.