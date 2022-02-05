6 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздники 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля православные в Украине чтят память преподобной Ксении Римлянки и блаженной Ксении Петербургской. Свои именины празднуют Ксения, Оксана, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

А по приметам определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 6 февраля

  • Память блаженной Ксении Петербургской

  • Память преподобной Ксении Римской (Миласской)

  • Память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия

  • Память преподобного Македония, сирийского пустынника

  • Память Доротеи Кесарийской у католиков

  • Международный день бармена

  • Международный день саамов

  • День Вайтанги (договор между маори и британцами) в Новой Зеландии

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6 февраля чтят Ксению Римскую
День Ксении

Церковь 6 февраля чтит сразу двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской. Ксения Римская родилась в 5 веке в знатной семье в Риме. Ее хотели выдать замуж, но девушка сбежала из дома и тайно приняла крещение. Позже она построила церковь на свои средства, стала монахиней, а потом и диакониссой.

Ксения Петербургская – святая 18-го века, юродивая дворянского происхождения, жившая в Санкт-Петербурге. 6 февраля все, кто носит имя Ксения и Оксана, отмечают день ангела. По этому дню прогнозировали, какой будет весна.

6 февраля чтят блаженную Ксению Петербургскую
Что нельзя делать 6 февраля

Согласно народным приметам, 6 февраля нельзя перестилать постель, шить и вязать (пожилым людям), а также переедать.

Какая Оксана – такая и весна
Приметы 6 февраля

"Какая Оксана, такая и весна".

День ясный и тихий – к хорошей весне. Солнце светит в обед – к ранней, вьюга – к поздней.

Безветренная погода – вторая половина июля будет сухой и теплой.

Облака на светлом небе видны – к хорошей погоде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных дней будет в феврале и в марте 2022 года в Украине, а также публиковал православный церковный календарь на февраль.

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