6 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
В воскресенье, 6 февраля православные в Украине чтят память преподобной Ксении Римлянки и блаженной Ксении Петербургской. Свои именины празднуют Ксения, Оксана, Иван, Николай, Павел и Тимофей.
А по приметам определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 6 февраля
Память блаженной Ксении Петербургской
Память преподобной Ксении Римской (Миласской)
Память мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия
Память преподобного Македония, сирийского пустынника
Память Доротеи Кесарийской у католиков
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Церковь 6 февраля чтит сразу двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской. Ксения Римская родилась в 5 веке в знатной семье в Риме. Ее хотели выдать замуж, но девушка сбежала из дома и тайно приняла крещение. Позже она построила церковь на свои средства, стала монахиней, а потом и диакониссой.
Ксения Петербургская – святая 18-го века, юродивая дворянского происхождения, жившая в Санкт-Петербурге. 6 февраля все, кто носит имя Ксения и Оксана, отмечают день ангела. По этому дню прогнозировали, какой будет весна.
Согласно народным приметам, 6 февраля нельзя перестилать постель, шить и вязать (пожилым людям), а также переедать.
"Какая Оксана, такая и весна".
День ясный и тихий – к хорошей весне. Солнце светит в обед – к ранней, вьюга – к поздней.
Безветренная погода – вторая половина июля будет сухой и теплой.
Облака на светлом небе видны – к хорошей погоде.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных дней будет в феврале и в марте 2022 года в Украине, а также публиковал православный церковный календарь на февраль.