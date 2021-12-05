6 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Митрофана, приметы и именинники

В православной церкви в понедельник, 6 декабря, в Украине почитается память святого Митрофана, который известен, как епископ православной церкви, живший примерно в 17-18 веке. В этот вечер начинались зимние гадания: на суженных, судьбу, богатство и удачу. В народе эту дату называли Митрофанов день.

Свои именины в этот день празднуют Алексей, Александр, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Макар, Серафим и Федор, а по приметам сегодня следили за облаками и если те кучковались, то это предвещало непогоду. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Святитель Митрофан жил между XVII-XVIII веками. Он был женат и у него был сын. После того, как он овдовел, решил стать монахом и отправился в пустыню. Позже он стал настоятелем монастыря. Во время своей службы прославился благотворительностью и щедростью. Он помогал нищим и заботился об обездоленных, заслужив всеобщую любовь.

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Митрофан очень заботился о том, чтобы укрепить позиции церкви, активно занимался созданием новых храмов и принимал все меры для того, чтобы повысить моральный и духовный уровень священнослужителей.

Украинцы в Митрофанов день ездили на ярмарок. Считалось, что все покупки в этот день пойдут впрок, не испортятся, будут служить долго и главное – принесут радость. Вечером следовало устроить сытный ужин, но с учетом того, что следовало соблюдать пост. Также в это день обязательным считалось печь пироги и варить пиво.

Девушки ворожили в этот вечер и гадали на замужество. Чтобы понять, ждет их любовь ближайшее время или нет, они ломали вишневую ветку и ставили в теплом, но тайном месте, где никто не мог ее увидеть. А уже на Рождество смотрели: если она расцветет, то в этом году будет свадьба.

В день Митрофана было принято вспоминать погибших воинов, а также гадать о судьбе тех, кто отправился в армию или пошел на войну. Для этого брали три буханки хлеба и в одну из них вкладывали крестик. Затем произвольно раскладывали возле икон, на скамье и на пороге. Если хлеб с крестиком оказывался у двери, то это означало, что военный скоро вернется домой.

Для тех же парней, что должны были отправиться на войну или службу, матери в этот день делали обереги. Они брали кусочек ткани и читали на него заговор, далее подшивали кусочек ткани к одежде сыновей.

Те же, у кого был разлад в семье, читали заговоры и заклинания на счастливый брак и взаимную любовь.

Категорически было запрещено устраивать конфликты и выяснять отношения. Считалось, что отступников на протяжении года ждут многочисленные травмы и болезни;

Нельзя было отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался. Скрягам обещали нищету и бедствия;

Нельзя было долго вглядываться в зеркало. Люди верили, что такое занятие может лишить красоты;

Нельзя было ходить в баню;

В этот день женщины воздерживались от прядения.

Если месяц ясно светил ночью, то это предвещало морозы;

Сильный ветер предвещал плохую погоду на июнь;

Солнечная погода обещала теплое и погожее начало лета.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.