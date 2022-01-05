5 января: какие праздники отмечают, что нельзя делать в День Федула, приметы и именинники

В среду, 5 января православные Украины отмечают память святого Феодула. В народном календаре этот день известен под названием День Федула. Свои именины празднуют Василий, Иван, Неонила, Нифонт, Наум, Макар, Павел, Феодул.

А по приметам этого дня судят, каким будет ноябрь. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день бойскаута

Международный разгрузочный день

День птиц в США

5 января церковь чтит память святого Феодула Критского, который пострадал за веру около 250 года. Вместе с ним мученичество приняли святые Сатурнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Василид, Агафопус, Зотик, Помпий и Еварест.

Видео дня

Тридцать дней язычники подвергали их публичному осмеянию, оскорблениям и издевательствам, но ничто не сломило веры и силы духа мучеников.

На Феодула хозяйки пекли обрядовое печенье для защиты о нечистой силы. А для скота готовили специальные лепешки, которые несли в хлев и скармливали животным.

По приметам, 5 января нельзя драться (к болезни), подшивать низ юбки или подворачивать штаны (значит укоротить жизнь), использовать острые предметы.

Какой Феодул, такой и ноябрь будет.

Звонко кричат галки – к оттепели.

Деревья в январе часто покрываются инеем – к доброму урожаю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в Украине будет на Рождество Христово. Подробный церковный календарь на январь 2022 года – в материале по ссылке.