5 ноября: какой праздник, приметы на Иакова и именинники

В пятницу, 5 ноября православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, названного "братом Господним во плоти". В народе этот день называли – День Якова. Он считается покровителем мужской работы, в частности починки лошадиной сбруи и изготовления конской упряжи.

Свои именины празднуют Владимир, Афанасий, Александр, Петр, Елисей, Вольдемар, Игнат, Емельян, Николай, Максим, Эмиль, Ефросинья, Яков, а по приметам на Якова надо думать только о хорошем, так как наши предки считали, что мысли в этот день материальны. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Иакова считают братом Иисуса Христа "от плоти", однако официально Церковь родным братом Христа его не признала. По одной из версий, Иаков – двоюродный брат Мессии, по другой – единокровный брат Христа, рожденный от Иосифа до его брака с Богородицей. Однако доподлинная история рождения его мало известна.

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Иаков упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях уже будучи признанным апостолом. Он также известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.

Традиционно этот день считался наделенным мужской энергетикой. Яков день благоволил к мужскому труду, а потому наши предки старались 5 ноября сделать всю работу, требующую физической сноровки и силы. Как правило, мужчины в этот день занимались хозяйством. Особое внимание уделяли конной упряжи: чинили ее, проверяли на прочность. Хорошим знаком было "выработаться" до устали, а если человек от работы под конец дня валился с ног, это сулило ему благополучие.

Еще этот день был особенный для тех семей, которые занимались пчеловодством. Родственники соревновались между собой, кто больше меда съест, а затем собирались вместе и жужжали, как пчелы. Славяне считали, что после этого их пчелы будут лучше роиться и дадут больше меда.

Вечером на стол ставили медовые пряники, медовуху. А малым детям медом мазали ладошки, чтобы к ним "липло" богатство. Еще 5 ноября хозяйки пекли специальный порог и "кормили" ним землю. Птицы ели крошки и услаждали своим пением грунт, тем самым успокаивая ее и настраивая на хороший урожай.

День считался несчастливым. Нельзя было заниматься чужими проблемами. Нельзя было держать зла на других, но следовало простить обидчиков и покаяться самим. Планировать также запрещалось, так как планы могли пойти прахом, а в некоторых случаях даже навредить "вольнодумцу".

Нельзя было поручаться за других людей, одалживать им денег, просить повышения в должности и прибавки к зарплате.

Запрещалось браться за любое дело, которое человеку не знакомо.

Поощрялись посиделки с семьей и работу по дому.

Приметы 5 ноября

Если в этот день выпал снег и не тает, то зима будет теплой;

Дождь идет – ждет хороший урожай;

К концу ноября наступит настоящая зима, если в этот день был град.

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