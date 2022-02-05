5 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Праздники 5 февраля

В субботу, 5 февраля православные в Украине чтят память преподобного Саламана Молчальника. Свои именины празднуют Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Макар и Федор.

А по приметам определяют, когда придет весна и каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 5 февраля

  • Память преподобного Саламана Молчальника

  • Память святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского

  • Память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела

  • День памяти святой Агаты у католиков

  • День поэта Рунеберга в Финляндии

  • День Конституции в Мексике

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5 февраля церковь чтит нескольких святых
Саламан Молчальник

Саламан Молчальник – святой 4-5 веков, сирийский монах и аскет. Он был первым святым, который взял на себя подвиг полного молчания и соблюдал его до самой кончины.

В старину на Саламана занимались делами по хозяйству. Чтобы предсказать приход тепла и будущий урожай, наблюдали за погодой.

5 февраля чтят преподобного Саламана Молчальника
Что нельзя делать 5 февраля

Согласно народным поверьям, 5 февраля нельзя жадничать, отказывать в помощи, стоять на пороге беременным, чрезмерно веселиться и танцевать, а также оставлять дом неубранным.

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Приметы 5 февраля

Мороз и солнечная погода – август будет жаркий.

Какая погода после полудня, такой и январь следующего года будет.

Синицы утром звонко щебечут – к морозам.

Много снега – к урожайному году.

Солнечно – весна придет рано.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2022 года, а также рассказывал, сколько выходных дней будет в феврале и в марте в Украине.

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