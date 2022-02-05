5 февраля: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники
В субботу, 5 февраля православные в Украине чтят память преподобного Саламана Молчальника. Свои именины празднуют Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Макар и Федор.
А по приметам определяют, когда придет весна и каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 5 февраля
Память преподобного Саламана Молчальника
Память святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского
Память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела
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Саламан Молчальник – святой 4-5 веков, сирийский монах и аскет. Он был первым святым, который взял на себя подвиг полного молчания и соблюдал его до самой кончины.
В старину на Саламана занимались делами по хозяйству. Чтобы предсказать приход тепла и будущий урожай, наблюдали за погодой.
Согласно народным поверьям, 5 февраля нельзя жадничать, отказывать в помощи, стоять на пороге беременным, чрезмерно веселиться и танцевать, а также оставлять дом неубранным.
Мороз и солнечная погода – август будет жаркий.
Какая погода после полудня, такой и январь следующего года будет.
Синицы утром звонко щебечут – к морозам.
Много снега – к урожайному году.
Солнечно – весна придет рано.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2022 года, а также рассказывал, сколько выходных дней будет в феврале и в марте в Украине.