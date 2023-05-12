5 экшн-фильмов о борьбе героев со злодеями

Фильмы в жанре экшн всегда были популярны среди кинозрителей. От динамичных погонь к напряженным схваткам – боевики известны своими адреналиновыми сценами, которые держат зрителей в напряжении. OBOZREVATEL подготовил список самых захватывающих и успешных экшн-фильмов, выпущенных в период с 2007 по 2010 год.

Видео дня

Темный рыцарь

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 32мин

Год: 2008

Продюсер: Кристофер Нолан

Темный Рыцарь – второй фильм трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене – рассказывает о борьбе крестоносца в плаще с Джокером. В этом фильме он пытается остановить террор Джокера, царящий в Готэм-сити. Благодаря незабываемому исполнению Хитом Леджером роли Джокера, фильм держит зрителей в напряжении благодаря мрачным и напряженным действиям.

Начало

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 28мин

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Начало", снятый также Кристофером Ноланом, рассказывает историю опытного злодея Доминика Кобба, которого нанимают для того, чтобы поселить идею в сознании человека через его сны. Благодаря захватывающим действиям, происходящим в разных слоях сновидений, фильм представляет собой визуальное зрелище, которое держит зрителей в напряжении до конца.

Железный человек

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 6мин

Год: 2008

Продюсер: Кевин Фейдж

Железный человек – это история миллиардера-промышленника Тони Старка, который создает высокотехнологичный костюм, чтобы спастись из заключения, и становится супергероем. Благодаря захватывающему экшену и харизматичному исполнению роли Тони Старка Робертом Дауни-младшим, фильм положил основу кинематографической вселенной Marvel и проложил путь к новой эре фильмов о супергероях.

Аватар

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Экшн, Приключения, Фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 42мин

Год: 2009

Продюсер: Джеймс Кэмерон

Действие фильма "Аватар" происходит в будущем на планете Пандора, где люди добывают ценный минерал, который может спасти Землю. Фильм рассказывает о морском пехотинце-инвалиде, который отправляется на Пандору, чтобы проникнуть в племя На'вы, живущее на планете. Благодаря революционным спецэффектам и захватывающим батальным сценам "Аватар" стал едва ли не самым кассовым фильмом всех времен после выхода на экраны.

Район №9

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн, Научная фантастика, Триллер

Страна: Южная Африка, США, Новая Зеландия, Канада

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2009

Продюсер: Питер Джексон

"Район №9" – научно-фантастический фильм, действие которого происходит в мире, где инопланетяне высадились на Землю и вынуждены жить в трущобах. Фильм рассказывает о правительственном агенте, который заражается вирусом, превращающим его в одного из пришельцев. Благодаря напряженным действиям и сюжету, заставляющему задуматься, фильм получил признание критиков и стал культовой классикой.