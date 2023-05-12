5 экшн-фильмов о борьбе героев со злодеями
Фильмы в жанре экшн всегда были популярны среди кинозрителей. От динамичных погонь к напряженным схваткам – боевики известны своими адреналиновыми сценами, которые держат зрителей в напряжении. OBOZREVATEL подготовил список самых захватывающих и успешных экшн-фильмов, выпущенных в период с 2007 по 2010 год.
Темный рыцарь
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Экшн, Криминал, Драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 32мин
Год: 2008
Продюсер: Кристофер Нолан
Темный Рыцарь – второй фильм трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене – рассказывает о борьбе крестоносца в плаще с Джокером. В этом фильме он пытается остановить террор Джокера, царящий в Готэм-сити. Благодаря незабываемому исполнению Хитом Леджером роли Джокера, фильм держит зрителей в напряжении благодаря мрачным и напряженным действиям.
Начало
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 28мин
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан
Фильм "Начало", снятый также Кристофером Ноланом, рассказывает историю опытного злодея Доминика Кобба, которого нанимают для того, чтобы поселить идею в сознании человека через его сны. Благодаря захватывающим действиям, происходящим в разных слоях сновидений, фильм представляет собой визуальное зрелище, которое держит зрителей в напряжении до конца.
Железный человек
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 6мин
Год: 2008
Продюсер: Кевин Фейдж
Железный человек – это история миллиардера-промышленника Тони Старка, который создает высокотехнологичный костюм, чтобы спастись из заключения, и становится супергероем. Благодаря захватывающему экшену и харизматичному исполнению роли Тони Старка Робертом Дауни-младшим, фильм положил основу кинематографической вселенной Marvel и проложил путь к новой эре фильмов о супергероях.
Аватар
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Экшн, Приключения, Фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 42мин
Год: 2009
Продюсер: Джеймс Кэмерон
Действие фильма "Аватар" происходит в будущем на планете Пандора, где люди добывают ценный минерал, который может спасти Землю. Фильм рассказывает о морском пехотинце-инвалиде, который отправляется на Пандору, чтобы проникнуть в племя На'вы, живущее на планете. Благодаря революционным спецэффектам и захватывающим батальным сценам "Аватар" стал едва ли не самым кассовым фильмом всех времен после выхода на экраны.
Район №9
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, Научная фантастика, Триллер
Страна: Южная Африка, США, Новая Зеландия, Канада
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2009
Продюсер: Питер Джексон
"Район №9" – научно-фантастический фильм, действие которого происходит в мире, где инопланетяне высадились на Землю и вынуждены жить в трущобах. Фильм рассказывает о правительственном агенте, который заражается вирусом, превращающим его в одного из пришельцев. Благодаря напряженным действиям и сюжету, заставляющему задуматься, фильм получил признание критиков и стал культовой классикой.