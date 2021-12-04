5 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Прокопия, приметы и именинники

В воскресенье, 5 декабря, в Украине по церковному календарю поминают мученика Прокопия, пострадавшего за веру в 303-м году. Другие названия праздника: "Прокопий", "Прокопий зимний", "Филимон", "Вехостав". К этому дню, как правило, уже выпадало столько снега, что к деревням было очень сложно подойти, легко можно было заблудиться среди заснеженного поля.

Свои именины празднуют Прасковья, Алексей, Афанасий, Архип, Борис, Валериан, Владимир, Василий, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Марк, Павел, Прокопий, Петр, Савва, Фаддей, Филимон, Федор и Яков, а по приметам встреча волка близ деревни указывала на быстрые, трескучие морозы. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Будущий Святой служил в Иерусалимской церкви чтецом. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. За строгую подвижническую жизнь Господь наделил преподобного даром изгонять бесов. Святого Прокопия, схватив, доставили на суд в Кесарию Палестинскую. За отказ отречься от Бога проповедника обезглавили.

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В этот день в селе приступали к расчистке дорог. По их обочинам крестьяне расставляли специальные колья, к верхушкам которых привязывали солому и старые тряпки. Они должны были служить путникам ориентиром в метель и непогоду. Традиционно дороги прокладывали всей деревней, после чего для всех работавших устраивали обильное угощение и гулянье.

У женщин в этот день было особое задание. Они отправлялись в лес искать траву-эфилию. Славяне верили, что та обладает магическими свойствами, а отвары из нее способны вернуть костям и суставам подвижность и исцелить их от хвори.

Вечером во многих деревнях устраивали массовые гуляния. Ели рыбу или барашка. Дети после этого играли в снежки, а взрослые устраивали посиделки до самого утра.

В этот день не советовали заводить новые отношения. Считалось, что они не принесут радости или же союз будет недолговечным;

Также не рекомендовалось выяснять отношения, так как это могло лишь усугубить разногласия;

В этот день нельзя давать в долг. Особенно плохо было одолжить кому-то соль;

Также следовало быть сдержанным в еде и напитках. Ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем. Те же, кто нарушал данный запрет, рисковали потерять здоровье;

По традиции в день Прокопия ходят в баню, чтобы попариться и смыть зимние проблемы с недугами;

Хорошо в этот день начинать учить что-то новое или просто читать книгу.

Если волки блуждали около деревень, это означало, что вскоре придут морозы;

Стаи ворон и галок над головой предвещали снегопад. Если же птицы ходили по земле – оттепель;

Если было тепло, то зима обещала быть затяжной.

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