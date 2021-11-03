4 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Казанской иконы Божией Матери, приметы и именинники

В четверг, 4 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день почитания иконы Казанской Божьей Матери, которую считают чудотворной. В этот день православные шли в церковь, чтобы помолиться там перед образом Казанской Богоматери о здоровье родных и близких.

Свои именины празднуют Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор, а приметы сегодня обещают долгую счастливую жизнь тем, кто вступит в брак. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Именно Казанскую икону Божьей Матери православные наделяли сильным смыслом, ее считали одним из самых сильных церковных образов. Чаще всего эту икону преподносили крестившимся после Таинства Крещения. Ее давали в дар молодоженам при венчании. Ее же вешали над кроваткой ребенка в качестве оберега. К Казанскому образу Божьей Матери обращались с молитвой, когда просили исцеления от болезней, к ней возводили молитвы, когда боялись внезапной смерти. Отправляясь в странствия, путешественники брали с собой этот образ.

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По преданию, икона явилась людям в 1579 году в Казани. Тогда в городе был сильный пожар и выгорела его значительная часть. Как-то, девочке по имени Матрона приснилась Богородица. Она отправила ребенка на пепелище и велела искать икону. Тогда под метровым слоем гари был найден образ Божьей Матери.

Позже на этом месте был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала повзрослевшая Матрона.

После обретения иконы люди стали говорить о чудесах, связанных с исцелениями немощных, особенно слепых.

К началу XX века икона Казанской Божьей Матери была не только в каждом храме, но и в каждом доме.

В своих молитвах люди называют ее "защитницей от всех зол".

Наши предки в этот день уделяли особое внимание семье. Было принято женщинам и девочкам в семье дарить символические подарки в знак внимания или родственного благоволения. Мужчин, которые возвращались с работы в этот день, обязательно встречали горячим ужином и небольшой чаркой вина.

Незамужние девушки в этот день отправлялись гулять в березовую рощу. Там они искали не опавшие листья на деревьях и вглядывались в иней, который к тому времени уже покрывал их. Считалось, что внимательные могут разглядеть на них образ своего будущего мужа.

В этот день наши предки старались отпраздновать свадьбу. Они верили, что брак, заключенный 4 ноября, будет крепким и долгим.

Верующие шли в храм и покупали образ Казанской Божьей Матери. Тот, по преданиям, мог защитить купившего его от бед и болезней.

Запрещалось, ругаться, провоцировать скандалы, выяснять отношения и вести себя агрессивно. Нельзя было завидовать другим людям и браниться.

Уборку, ремонт, стирку старались перенести на другой день. А вместо этого, хозяйки садились за шитье, ткачество или иную мелкую работу.

Категорически запрещалось отправляться в этот день в путешествия. Считалось, что оно не принесет ни выгоды, ни удовольствия.

Приметы на 4 ноября

Если в этот день не было дождя, то это предвещало неурожайный год;

Утром собирался туман – впереди были теплые дни;

Если снег выпадет, то весной ранние подснежники выйдут.

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