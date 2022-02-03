4 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Тимофея, приметы и именинники
В пятницу, 4 февраля православные в Украине отмечают память апостола от семидесяти Тимофея, епископа Ефесского, а также память преподобномученика Анастасия Печерского. В народном календаре эта дата известна как Тимофеев день, или Тимофей-полузимник.
Именины празднуют Тимофей, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр и Яков. А по приметам определяют, когда придет тепло и каким будет урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 4 февраля
Память апостола от семидесяти Тимофея, епископа Эфесского
Память преподобномученика Анастасия Персиянина
Память преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах почивающего
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Церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея – апостола от 70-ти, ученика апостола Павла и первого епископа Ефесского. Согласно церковному преданию, в 80 году святой принял мученическую смерть от рук язычников. В четвертом веке мощи Тимофея были перевезены в Константинополь.
В народе говорили, что вместе с Тимофеем приходят последние крепкие морозы: "Мороз такой, что звезды гопак танцуют".
Согласно народным поверьям, сон, приснившийся в ночь на 4 февраля, – вещий; о нем не следует никому рассказывать. Также считается, что в этот день нельзя рисковать, играть в азартные игры – в целом нужно быть очень осторожным, в том числе со сказанными словами.
В полдень солнце светит – к ранней весне.
Метель метет – вся неделя будет с метелями.
Снегопад – к хорошему урожаю летом.
Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный православный календарь на февраль-2022, а также рассказывал, сколько выходных будет в феврале и в марте в Украине.