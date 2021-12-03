4 декабря: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В Украине, в субботу, 4 декабря, по церковному календарю отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы Девы Марии. В Православной церкви праздник относят к числу 12 важнейших после Пасхи праздников. Наши предки считали, что в этот день Бог отпускает праведные души с неба на землю посмотреть на свое тело, а потому и праздник называли "Виденням". А еще этот праздник начинал зимний праздничный цикл.

Также в этот день по церковному календарю вспоминают cвятых Аверкия, Максимилиана, Иамвлиха, Иоанна, Мартиниана, Дионисия, Ексакустодиана, Антонина, Александра, Ираклия, Анну, Елисавету, Феодотию, Гликерию и других.

Свои именины празднуют Анна, Елизавета, Александр, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Ираклий, Иван, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим и Федор, а по приметам сегодня присматривались к снегу. Если тот не таял, то это предвещало хороший урожай. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

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Согласно Священному Преданию, праведные Иоаким и Анна из Назарета долго не могли иметь детей. Однако они не переставали молиться и просить Бога, чтобы тот подарил им ребенка. Они поклялись, что если у них появится младенец, то они отдадут его в служение Богу.

У них родилась дочь, которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители, выполняя обещание, привели девочку к Иерусалимскому храму, и она самостоятельно преодолела высокие ступени лестницы, ведущей ко входу. Там малышку встретил первосвященник Захария. Он ввел Марию в алтарь, куда разрешалось входить только первосвященникам. Пресвятая Дева прожила в храме около 11 лет.

Ребенок жил в храме, посвящая свое время богоугодным делам: рукоделию, молитвам и чтению Священного Писания. Здесь она и жила до своего обручения с праведным Иосифом.

В этот день на Руси с утра шли в церковь. Там молились и просили Деву Марию о заступничестве. После этого шли домой и накрывали столы. Считалось, что если в этот день в дом первым придет молодой человек, то дом ждет удача в новом году. А если это был еще и богатый человек, то это предзнаменовало хорошую прибыль. А если первым в хату заходил бедный старик, то это сулило дому разорение и болезни.

Так как люди уже соблюдали пост, в этот день разрешалось послабление. На стол можно было подавать рыбу. Украинские хозяйки варили первые с начала Рождественского поста вареники – с грушками, маком, коноплей. Их ели обязательно с медом.

Особое значение в этот день принимала вода. Следовало набрать ее из места, где сходятся три источника, освятить и использовать в качестве приворотного зелья, основы для лекарств.

Детям в этот день рассказывали сказки и легенды про Зиму. Говорили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима – в белоснежной шубе, в санях, запряженных тройкой лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом.

В этот день нельзя отказывать в просьбах нуждающихся, следует помогать нищим и больным;

Нельзя слишком громко веселиться, смеяться и озорничать;

Нельзя было одалживать деньги;

Дома следовало "побездельничать". Запрещалась всякая домашняя работа: стирка, уборка, глажка, шитье;

Ругань в этот день считалась пагубным занятием.

Звонкий звук колокольчиков на санях предвещал морозные дни;

Примечали: если на Введение тепло, то теплыми будут и все зимние праздники;

Если воробей выпьет воды из воловьего следа, то на Юрия будет густая трава, а летом – много молока.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.