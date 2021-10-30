31 октября: какой праздник, что нельзя делать на день Луки, приметы и именинники

В воскресенье, 31 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти апостола Луки, евангелиста, верного спутника апостола Павла, автора третьего Евангелия и Деяний святых апостолов. В народе 31 октября называли Луковым днем. А вот древние славяне на рубеже октября и ноября отмечали таинственный праздник Велесова ночь.

Свои именины в этот день празднуют Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен. В это день было необходимо съесть хотя бы небольшую луковицу. Считалось, что это дарует здоровье на весь следующий год. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Апостол Лука был родом из Сирии. Узнав о существовании Христа, он отправился в Палестину, где принял учение Господа. Его вспоминают, как сподвижника апостола Павла и автора одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. Ему приписывают живой ум, любознательность и талант. Согласно преданиям, он врачевал, постигал философию, писал картины и иконы. Лука считается создателем первых икон Богоматери. Именно по этой причине Луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

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В возрасте 84 лет он принял мученическую кончину – распятие на дереве, а его мощи до сих пор находятся в базилике Святой Иустины в Италии.

В народе этот день прозвали Луковым. Как правило, 31 октября устраивались луковые базары, а отведать лук или кушанье из него, считалось к удаче и здоровой жизни.

Наши далекие предки считали, что в эту ночь стирается тонкая грань между миром духов и людей. Стражем на пути между двумя мирами был бог Велес. Славяне старались 31 октября не выходить из дома без крайней нужды и остаться дома. Они верили, что дорога в этот день может привести "не туда", а люди, повстречавшиеся на ней, могли внести в жизнь сумятицу и неприятности.

Вечером хозяйка ставила на стол дополнительные приборы – для душ умерших, а те, кто верил в домового, оставляли для него лакомства.

В эту ночь также принято было гадать на будущее. Велес считался покровителем ворожбы, поэтому наши предки вдоволь наслаждались этим занятием в Велесову ночь.

В день святого Луки верующие не брали и не давали взаймы денег и не дарили девочкам кукол. Дурной приметой считалось поставить обувь на стул или стол.

Еще одним запретом было хвастовство. Запрещалось бахвалиться своими успехами и финансами.

В этот день верующие старались утром прийти в церковь и помолиться Луке. Молились за больных, у него искали утешение художники, его поддержки требовали рыбаки. Последние верили, что Лука может помочь им с уловом и горячо молились апостолу об язе, стерляди, леще, окуне, соме, щуке.

Если на Луку на вишне остались листья, выпавший снег не будет лежать;

Если щука перед рыбаком хвостом плеснет, то он скоро умрет;

Домашние птицы нахохлились – к дождю;

Кошка стала пол царапать, значит ветрено будет;

Снег не выпал – зима нескоро настанет.

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