30 октября: какой праздник, что нельзя делать на день пророка Осии, приметы и именинники

В субботу, 30 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти пророка Осии, который жил в Израильском царстве, а также почитают память святого Андрея, проводившего подвижническую жизнь на острове Крит, и как день перенесения святых мощей Лазаря Четверодневного в 898 году из Китии в Константинополь. Народное названия этого праздника: "Осий Осенний", "Осий Грязник", "Конец летнего пути".

Именины в этот день празднуют Андрей, Александр, Антон, Демьян, Иосиф, Сергей, Юлиан, а по приметам в этот день судят о том, будет ли в ближайшее вреям тепло. Что можно, а что нельзя делать на Осии рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно писанию, пророк жил в период с 784 по 721 год до н. э. Всю свою жизнь он боролся с идолопоклонничеством и обращал евреев в христианство. Примечательно, что он женился на блуднице, которая воспитывала детей от других мужчин и, которая в итоге бросила его. После этого Осий с еще большим пылом стал призывать израильтян к вере во Христа.

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Говорится, что он предсказал появление Господа до того, как пришел Спаситель, рассказал о его смерти и воскрешении. Также он прорицал о распространении истинного богознания по всему миру.

Также в этот день вспоминают преподобномученика Андрея Критского. Тот отстаивал право христиан молиться перед иконами. Он жил во время царствования императора-иконоборца Константина Копронима (741-775), который приказал христианам убрать все святые иконы из храмов и домов. Андрей выступил против этого и император приказал казнить его. Но по дороге на казнь, Андрей умер.

Кроме того, 30 октября считается праздником в честь перенесения святых мощей Лазаря Четверодневного в 898 году из Китии в Константинополь. По преданию, Лазарь, будучи епископом, удостоился посещения Божией Матери и получил от Нее омофор (принадлежность богослужебного облачения епископа), сделанный ее руками.

В этот день нельзя было начинать ничего нового. При плохом самочувствии следовало оставаться дома и умываться святой водой. Также на Осии не рекомендовалось ходить в баню.

Полезным считалось в этот день проверить все колеса в телеге. Если те нуждались в ремонте, то их чинили, смазывали и проверяли на трещины. После складывали в сарае до весны. Как правило, в этот день доставали сани и начинали готовить их к зиме.

Лошадей в этот день старались не запрягать, чтобы те могли отдохнуть.