30 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Предзимье, приметы и именинники

Во вторник, 30 ноября, в Украине православные отмечают день Григория Чудотворца, богослова, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: "Григорий", "Никон", "Встреча Сивера", "Предзимье". Раньше в этот день проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Свои именины празднуют Андрей, Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, а по приметам в этот день наблюдают за изменениями в погоде: какая она с утра до полудня, такой, говорят, будет и первая половина зимы. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Родился будущий Святой в городе Неокесарии (территория современной Турции) в семье язычников. Он с юного возраста стремился найти истинный смысл жизни. Отыскал Григорий его в Святом Евангелии. После чего решил принять христианство. Учился Григорий у знаменитого учителя – пресвитера Оригена в Александрии (север Египта). Позже его рукоположили в епископы его родного города и занимал он эту должность 30 лет.

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Когда он начинал свою работу, в городе было всего 17 христиан, потому Григорий с большим рвением взялся обращать язычников в христианство. В житии Григория сказано, что перед смертью он поинтересовался, сколько в городе осталось язычников – оказалось, что только 17.

Умер Григорий Неокесарийский в 270 году.

Ему молятся о детях и близких, о здравии при болезнях, а также в тяжелых жизненных обстоятельствах.

В этот день было принято устраивать массовые гуляния. Как правило, на земле уже лежал снег и вываляться в нем считалось хорошей приметой.

Днем следовало хорошо помыться в бане, а вечер провести с семьей.

А в канун Григория Зимоуказателя, вечером 29 ноября, незамужние девушки "заказывали" себе вещий сон, в котором им должен был явиться суженый.

Строго запрещалось примерять чужие украшения, а особенно кольца. Считалось, что это может отнять удачу и привлечь чужие напасти и проблемы;

Нельзя было ругаться и выяснять отношения. Такая размолвка обещала стать долгой, а отношения навсегда испорченными;

В буквальном смысле, под страхом смерти запрещалось стричь волосы. На Руси верили, что те, кто сострижет с головы хоть клок волос, лишаться нескольких лет жизни;

Запрещалось хвастаться, иначе можно было сглазить свою удачу.

Любое событие имеющее в себе цифру три в этот день сулило человеку удачу;

Сны в этот день считались вещими, поэтому их старались запомнить, чтобы потом истолковать с теми, кто умеет это делать;

Если лед темнел в этот день, то это предвещало хороший урожай весной;

Мороз в этот день говорил о том, что зима будет суровой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских православных праздников на декабрь 2021 года. В декабре украинцы отмечают несколько важных дат.