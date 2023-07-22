30 градусов тепла и почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 23 июля
В воскресенье, 23 июля, погода в Украине ожидается теплой и без осадков. Температура воздуха будет достаточно комфортной в течение дня.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Осадков по стране не ожидается, только на юго-востоке Украины, Донбассе и Луганской области синоптики прогнозируют дожди – небольшие, местами умеренные, местами грозы.
Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +12…+17 градусов, на юге и юго-востоке страны немного теплее +18…+23.
Днем температура по Украине удержится на уровне +22...+27 градусов, в южной части до +30.
В Киеве прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь в первую половину ночи местами по области небольшой дождь.
Температура воздуха ночью предполагается в пределах +14…+16 градусов, днем +22…+24.
В понедельник в Украине также без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
25 июля дожди с грозами покроют западные, северные и днем центральные области.
Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. Через три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.
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