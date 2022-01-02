3 января: какой праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

В понедельник, 3 января православные в Украине отмечают память святителя Петра, митрополита Киевского и всей Руси чудотворца. Свои именины отмечают Петр, Прокоп, Юлий.

По приметам этого дня судят, каким будет сентябрь. Что можно и что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

Святитель Петр родился на Волыни во второй половине 13 века. Его родителями были благочестивые Феодор и Евпраксия. В 12-летнем возрасте он поступил на службу в монастырь. Там Петр вел добродетельную подвижническую жизнь, а также обучился иконописанию. В 1305 году стал митрополитом Киевским и всея Руси. Умер 3 января 1326 года, был погребен в стене Успенского собора в Москве.

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В народном календаре 3 января также известно как Прокопьев день, поскольку в этот день чтили святого юродивого Прокопия Вятского обладавшего даром предсказаний. Хозяйки пекли обрядовое печенье, а девушки на посиделках мастерили украшения к Рождеству, которые на лошадином волоске подвешивали к сволоку (балка под потолком).

Народные суеверия гласят, что 3 января нельзя никому желать здоровья и счастья (результат будет противоположным), давать пустые обещания, подглядывать и подслушивать (к болезням слуха и зрения).

Какая погода 3 января, такой и сентябрь будет.

Мало снега, но сильные морозы – лето будет засушливым и жарким.

Красный рассвет – к метели.

Много снега – к плодородному году.

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