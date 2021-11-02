3 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Илариона, приметы и именинники
В cреду, 3 ноября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти преподобного Илариона Великого, христианского монаха и аскета, основателя монашества на территории Палестины. Обычно в эти дни уже было холодно, а на землю выпадал первый снег. Другое название праздника – Иларионов день.
Свои именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков, а по приметам сегодня судят о том, какая погода будет в апреле следующего года. Что можно, а что нельзя делать в это день, рассказывает OBOZREVATEL.День Илариона
Иларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины. С благословения преподобного по всей Палестине возникали монастыри. Переходя из одной обители в другую, он утверждал в них строгий подвижнический образ жизни. Иларион много путешествовал, исходил пешком Ближний Восток, Египет. При этом смог убедить многих принять христианство.
Согласно преданиям, он мог изгонять из тела злых духов и делал это бесплатно. Также он врачевал и избавлял от болезней просящих его о помощи. Последние свои дни Иларион провел на Кипре.
Считалось, что в этот день приходят первые заморозки, а то и выпадает снег. Крестьяне 3 ноября никуда не выходили из дома если не было срочных дел, а проводили его с семьей.
От дальних путешествий старались вовсе отказаться, так как дальняя дорога в этот день сулила несчастье. Но уж если им и приходилось куда-то ехать в эту дату, они брали с собой зерно и щедро посыпали ним перекрестки, чтобы таким образом защитить себя от злых духов.
Вечером хозяйки собирались дома у кого-то из подруг и устраивали посиделки. При этом они шили, пряли, вышивали. Считалось, что "работа в этот день сама спориться, а нитка не рвется, узор же будет радовать глаз не один год".Что можно, а что нельзя делать на Илариона
В этот день нельзя было отправляться в путешествия. Также запрещалось подымать что-либо с земли. Такой предмет мог принести несчастье.
Также не рекомендовалось хвастаться чем-либо или выяснять отношения с обидчиками.
Запрещалось испражняться на дороге. Наши предки верили, что того, кто сделает это – ждет тяжелая болезнь.
Нельзя было ныть, отказывать в помощи и принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что таким образом можно забрать у дарящего болезни и проблемы.
В этот день поощрялась уборка в доме. Было принято раздавать еду и сладости тем, кто в этом нуждался. По традиции хозяйки пекли пирожки.
Если снег ложился на землю плотным слоем и не таял, то это предвещало богатое цветение подснежников весной;
Дым из трубы подымался ровно – это предвещало хорошую погоду;
Если воздух теплый, то нагрянет оттепель.
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