3 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Максима, приметы и именинники

Анна Паскевич
Жизнь
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Максим Грек

В четверг, 3 февраля православные в Украине отмечают память преподобного Максима Исповедника, а также преподобного Максима Грека. В народном календаре эта дата известна как День святых Максимов.

Именины празднуют Максим, Анна, Евгений, Иван, Илья, Тимофей и Феодосий. А по приметам судят о погоде в ближайшие зимние дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие праздники отмечают 3 февраля

  • Память преподобного Максима Исповедника

  • Память преподобного Максима Грека

  • Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

  • Национальный день морковного торта в США

  • Сэцубун – праздник наступления весны в Японии

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3 февраля чтят память двух святых Максимов
День святых Максимов

Православные украинцы 3 февраля чтят память двух святых Максимов: Максима Грека (15-16 века) и Максима Исповедника (7 век). Последний прославился как монах, богослов, философ и борец против ересей.

Именно Максиму Исповеднику приписывают знаменитое высказывание о том, что во время поста "можно есть рыбу, лишь бы "не есть" ближнего своего".

Святого Максима называли утешителем. Он считался покровителем всех обиженных, особенно вдов и сирот.

3 февраля – память Максима Исповедника
Что нельзя делать 3 февраля

Согласно народным поверьям, 3 февраля нельзя ни с кем конфликтовать, брать в долг, заниматься тяжелой работой, оставлять в доме старые и поломанные вещи, а также выходить на улицу до рассвета.

Солнечная погода – морозы задержатся
Приметы 3 февраля

Туман стелется по земле – к оттепели.

Заря ясная – к морозу.

Солнечная погода – морозы задержатся.

Сделать доброе дело – добро вернется.

Ночью видна Луна – на ясный день и хороший урожай летом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на февраль, а также рассказывал, сколько выходных будет в феврале и марте 2022 года.

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