3 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Максима, приметы и именинники

В четверг, 3 февраля православные в Украине отмечают память преподобного Максима Исповедника, а также преподобного Максима Грека. В народном календаре эта дата известна как День святых Максимов.

Именины празднуют Максим, Анна, Евгений, Иван, Илья, Тимофей и Феодосий. А по приметам судят о погоде в ближайшие зимние дни. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Память преподобного Максима Исповедника

Память преподобного Максима Грека

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Православные украинцы 3 февраля чтят память двух святых Максимов: Максима Грека (15-16 века) и Максима Исповедника (7 век). Последний прославился как монах, богослов, философ и борец против ересей.

Именно Максиму Исповеднику приписывают знаменитое высказывание о том, что во время поста "можно есть рыбу, лишь бы "не есть" ближнего своего".

Святого Максима называли утешителем. Он считался покровителем всех обиженных, особенно вдов и сирот.

Согласно народным поверьям, 3 февраля нельзя ни с кем конфликтовать, брать в долг, заниматься тяжелой работой, оставлять в доме старые и поломанные вещи, а также выходить на улицу до рассвета.

Туман стелется по земле – к оттепели.

Заря ясная – к морозу.

Солнечная погода – морозы задержатся.

Сделать доброе дело – добро вернется.

Ночью видна Луна – на ясный день и хороший урожай летом.

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