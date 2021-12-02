3 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Прокла, приметы и именинники

В пятницу, 3 декабря, в Украине по церковному календарю поминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Он помогал обездоленным и слабым. Другие названия праздника: "Прокл", "День Прокла и Проклы", "Проклинатели нечисти". В этот день было принято проклинать нечисть, считалось, что та испугается и не вылезет из своих нор и не станет портить жизнь честным людям.

Также эта дата является Предпразднеством Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В этот день свои именины празднуют Анна, Татьяна, Фекла, Александр, Алексей, Арсений, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иосиф, Илларион, Макар и Николай, а по приметам сегодня ориентировались на снегирей и на облака, так как те могли предсказать погоду. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

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С юных лет будущий Святой все свое свободное время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста, который впоследствии и рукоположил его в священный сан.

Получив от своего учителя глубокие знания Священного Писания, Прокл научился излагать свои мысли в совершенной форме. Он стал блестящим оратором, что помогало ему проповедовать христианство.

По преданию, Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом.

После смерти святителя Сисиния, Прокла рукоположили в епископы и вскоре возвели на патриаршую кафедру Константинополя. Церковью он управлял 12 лет. Деятельность Патриарха снискала всеобщее уважение. Святой скончался в преклонном возрасте, окруженный любовью и почетом, примерно в 446-447 году.

В этот день было принято проклинать нечистую силу. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов. При этом многие просили защиты от злых духов у самого Прокла, веря, что тот может отогнать их от жилища своим словом.

Считалось, что дорога в этот день будет легкой и принесет путешественнику удачу. Люди, отправляясь в путь, молились Проклу о легкой дороге.

В этот день нельзя было посещать баню. А если уж и было необходимо помыться, то не следовало делать это слишком долго. Считалось, что с водой может от человека утечь здоровье и удача;

Нельзя в этот день делиться личной или тайной информацией, так как она наверняка станет достоянием общественности. Более того, слова могут вырвать из контекста и обернуть их против того, кто тайну расскажет;

В этот день было необходимо отдать долги, если те накопились, а вот брать новые или уклоняться от их уплаты – запрещалось;

Совет услышанный в этот день считался стоящим;

Молчание в этот день поощрялось.

Если снегири в этот день громко пели, то это сулило вьюгу;

Двери сами открываться стали или предметы двигаться, то это знак, что нечисть бродит где-то рядом. Следовало прочитать молитву;

Если вдруг комнатное растение цветы распустило, то ждать пополнения семейства;

Домашняя птица друг к другу жмется, значит быть морозу.

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