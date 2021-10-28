29 октября: какой праздник, что нельзя делать на Лонгина, приметы и именинники

В пятницу, 29 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти троих Лонгинов – Сотника, Печерского привратника и Яренгского. В народе этот праздник еще называют День зрения, так как Лонгин Сотник христианами восточного обряда почитается как целитель глаз и болезней, связанных с ними.

Именины в этот день празднуют Софьи, Леонтии, Алексеи, Терентии, Евгении, Иваны, Егоры, Яны и Георгии, а по приметам в этот день судили о скорости прихода зимы. Что можно, а что нельзя делать на Лонгина рассказывает OBOZREVATEL.

Лонгин Сотник, который ныне почитается как целитель, родился в Каппадокии (территория современной Турции) в І веке н.э. Повзрослев он стал нести военную службу под началом Понтия Пилата, при этом был одним из командующих в армии.

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Когда казнили Иисуса Христа, Лонгину поручили проткнуть того копьем. Именно он всадил острие в бок Христа. В тот же момент Лонгин, вместе с другими воинами стоявшими возле Иисуса, увидел будущее. На этом чудо не закончилось. Кровь Христа попав Лонгину в глаз, который был поражен катарактой, исцелила орган от болезни. Лонгин прозрел и заявил о чуде.

После смерти Иисуса он покинул армию и вернулся в родной город. Там стал проповедовать. По приказу прокуратора Пилата его схватили и отрубили ему голову. Позже ее выбросили за внешние стены города. Там голову Лонгина нашла слепая женщина и погребла ее. В тот момент она прозрела. Узнав об исцелении слепой, народ уверил, что погибший проповедник может исцелять от глазных болезней. С тех пор ему молятся те, кто имеет проблемы со зрением.

Второй святой Лонгин, который почитается в этот день, вратарь Печерский, по поверью обладал даром прозорливости. После смерти был погребен в Дальних пещерах.

Наконец Лонгин Яренгский был иноком Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря в XVI веке. Он утонул в Белом море совершая путешествие.

Наши предки верили, что это неудачный день для принятия важных решений. Не рекомендовалось идти в толпу или проводить время в больших компаниях. Также, в этот день остерегались краж и случайностей.

На день Лонгина считалось полезным умыться холодной проточной водой. Люди верили, что это помогает при глазных болезнях, а особо верующие в приметы заставляли детей несколько часов кряду смотреть на воду, считая, что таким образом малыши улучшат остроту зрения.

Если этот день был солнечным, то на улицу выносили всю зимнюю одежду. Та, пропитавшись солнечным теплом, должна была приобрести исцеляющую силу. Также на улицу, подставить под лучи лицо, выходили старики и немощные, чтобы "свет забрал хвори".

Если в этот день дул ветер с севера, то это предзнаменовало хорошую погоду в ближайшие дни;

Если солнце пряталось в облаках, то это означало ненастье;

Дождь предзнаменовал скорый приход зимы и морозов.

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