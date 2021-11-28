29 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Матвея, приметы и именинники

В понедельник, 29 ноября, в Украине православная Церковь чтит память евангелиста и апостола Левия Матфея. Он был одним из 12 учеников Иисуса Христа. В народе этот праздник получил название Матвеев день.

Свои именины празднуют Федор, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей, а по приметам сегодня судят о том, какой будет зима. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

До встречи со Спасителем он был сборщиком податей, а после – одним из ближайших учеников Мессии, свидетелем страданий, смерти и воскресения Христа.

Апостол, после Вознесения Господня, отправился вместе с другими учениками Спасителя на проповедь. Святой Матвей, по просьбе иудеев, в 42-м году написал Евангелие (первая книга Нового Завета и первое из четырех канонических Евангелий), запечатлев в нем земную жизнь Христа и его учение.

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Апостол с благовестием обошел Палестину, Сирию, Мидию, Персию, Парфию. Святой закончил в Ефиопии мученической кончиной. Он был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповеди.

В народе этот день называли Матвеев день или Ветродуй, так как в эту пору обычно дул сильный порывистый ветер.

По традиции, люди ходили в этот день друг к другу в гости. Хозяева накрывали стол постными блюдами, так как уже начинался Рождественский пост. От трудоемких работ отказывались, и время посвящали спокойному времяпровождению и отдыху.

На Руси существовал обычай связанный с этим днем. Он касался нежелательных гостей. Если те все же приходили в дом, то сразу после их ухода хозяева затевали уборку – мыли полы, протирали дверные ручки и те предметы, которых касались неприятные им люди. Считалось, что после такого ритуала те больше не заглянут.

На стол в этот день нельзя был садиться – к беде;

Разговаривать с человеком на пороге также запрещалось. Это предвещало скорую ссору между теми, кто разговаривает;

Нельзя было разгуливать в одном носке. Считалось, что это может спровоцировать смерть кого-то из близких;

Следовало прислушиваться к советам услышанным в этот день. Считалось, что они могут помочь найти выход из сложной ситуации.

Одетые вещи на изнанку сулили большие неприятности;

Начавшаяся оттепель указывала на сильные морозы в обозримом будущем;

Если день был теплый и дождливый, то такой же обещала быть зима в целом.

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