Праздник 28 октября: что нельзя делать на Евфимия, приметы и именинники

В четверг, 28 октября в Украине по церковному календарю отмечается день памяти Преподобного Евфимия (Ефимия) Нового, Солунского иеродиакона. В народе нынешняя дата известна как Ефимий Осенний.

Свои именины празднуют Афанасий, Ефим, Лукьян, Денис, Дмитрий, Иван, Семен, Ян, а по приметам сегодня судят о погоде. Что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

Евфимий (Ефим) родился примерно в IX веке на территории Палестины. Родители-христиане при рождении его назвали Никитой. Он рано женился, но в 18 лет решил посвятить себя Богу. Никита ушел в монастырь и после пострига, получив имя Евфимий, отправился в Афон.

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Согласно преданиям, он был усерден в борьбе с духовными и телесными страстями. Из-за этого получил от братьев по вере почет, а от Господа – дар врачевания болезней, а также предвидения будущего. Люди стали приходить к нему за советом и исцелением от хвороб. Также святой имел способность изгонять бесов. Во время своей жизни Евфимий основал две обители (мужскую и женскую) на горе Перистера, где служил в чине диакона в течении 14 лет.

По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю и вся природа засыпает.

В старину верили, что именно в этот день нечистая сила начинает шалить: переставлять мебель в доме, открывать загон для скота, вертеть прялку, бить посуду. В этом случае следовало помолиться Евфимию и попросить его об изгнании из дома нечистой силы.

Людям в этот день запрещалось злословить, выяснять отношения и сплетничать. Считалось, что сказанное слово могло воплотиться. Зло и несчастья также пророчились тем девицам, которые садились заплетать косы.

Нельзя было ремонтировать вещи. Считалось, что они совсем скоро опять выйдут из лада, а те, кто взялся их чинить, могут травмироваться. Однако лениться запрещалось. Лежебок ждало наказание от темных сил.

Также не рекомендовалось совершать дорогие покупки.

Если в этот день выпадал снег, это означало долгую, затяжную зиму;

Также следили за собаками. Если те отказывались от еды, то это предвещало ненастье;

А вот появление комаров сулило теплую зиму.

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