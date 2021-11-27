28 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Гурьев день, приметы и именинники

В воскресенье, 28 ноября, в Украине по православному церковному календарю отмечают день памяти Святых Гурия, Самона, Авива, Елпидия, Маркелла, Евстохия, Паисия и других. По народному календарю – Гурьев день. Другие названия праздника: "Гурий", "Гурьян", "Зима на пегой кобыле", "Зубной целитель". Также в этот день начинается Рождественский пост.

Свои именины празднуют Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, а по приметам сегодня смотрят на снег и по толщине его покрова судят о погоде на ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

По церковному календарю 28 ноября поминают мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за христианскую веру во время правления императоров Диоклетиана (284-305) и Максимиана (305-310). За отказ поклониться языческим идолам, исповедников подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.

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Святого Гурия в народе называют защитником от темных сил, злых духов, которые прячутся под землей. В народе считают, что у него был особый дар разгонять нечистую силу и гнать ее от людского жилья. Гурию также молились об исцелении от зубной боли. Женщины, у которых был злой и непокладистый муж, в этот день молились Гурию, чтобы супруг подобрел и стал относиться к домочадцам лучше.

Начало Рождественского поста

Православный Рождественский пост, или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова, ежегодно выпадает на период с 28 ноября по 6 января. Те, кто его соблюдают, верят, что он способен дать духовное очищение через покаяние, молитву, воздержание в пище. Делается это для того, "чтобы встретить Рождество с чистой душой".

В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

Основу меню в Рождественский пост составляют: овощи, каши, грибы и бобовые. За исключением среды и пятницы, а также Сочельника 6 января, верующим разрешается немного съесть рыбы и морепродуктов, а в выходные – пригубить вина.

В этот день нельзя сквернословить, сплетничать и вспоминать старые обиды;

Нельзя отказывать в милостыне и просьбах о помощи;

Убираться в доме в этот день следовало утром. Делать это вечером считалось плохим знаком;

В этот день не шли на рыбалку и охоту, чтобы там не встретить нечисть;

Рекомендовалось пойти в баню и там хорошо попариться. Это обещало удачный год;

К столу вечером нельзя было подавать рыбу, мясо и вино.

Если в этот день на земле лежало много снега, это говорило о богатом урожае весной;

Пасмурный и дождливый день предвещает холодный и дождливый май;

Если дул сильный ветер, то это предвещало плохую погоду аж до Николая (19 декабря);

Кони ржут громко – их хозяина ждет удача;

Морозный день предвещал победу Гурия над нечистой силой.

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