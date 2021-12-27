28 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Во вторник, 28 декабря православные в Украине отмечают память святого Трифона Печенгского. Свои именины отмечают Павел, Степан, Трифон, Лилия и Сусанна.

По приметам этого дня определяют, каким будет март. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Трифон Печенгский

Святой Трифон жил в 16 веке на Кольском полуострове. Родился он в семье священника под Новгородом. По преданию, однажды святой услышал голос, повелевший ему отправиться на северные земли. Там Трифон поселился возле реки Печенга, проповедуя Слово Божье саамам (лапландцам). Он также построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы.

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Святой Трифона почитается покровителем моряков. Ему молятся в случае опасности. Все, кто связан с морем стараются 28 декабря поставить в церкви свечу святому.

Что нельзя делать 28 декабря

По приметам, сегодня нельзя ходить в гости – иначе в следующем году придется много странствовать и быть вдали от близких. Также считается, что незамужним девушкам на Трифона нельзя громко смеяться (к несчастливому браку), а пожилым людям – вытираться полотенцем после молодых – этим они могут забрать силу у молодежи.

Приметы 28 декабря

Какая погода сегодня, такой и март будет.

Сколько инея зимой, столько росы летом будет.

Глубокие сугробы – к урожаю хлеба.

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