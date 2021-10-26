Праздник 27 октября: что нельзя делать на Параскевы, приметы и именинники

В среду, 27 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти Святых Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, Сильвана, преподобной Параскевы Сербской или Параскевы Пятницы – почитаемой христианской святой, прославившейся своим аскетизмом. У восточных славян святая Параскева тесно связана с древним языческим образом богини Мокоши – хранительницей женских традиций, заступницей беременных и рожениц.

По церковному календарю 27 октября именины отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Михаил, Максимилиан, Назар, Николай, Святослав и Петр, а по приметам сегодня судят об урожае и о погоде. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Согласно преданиям, Параскева родилась и жила в XІ ст. на территории современной Турции, на берегу Мраморного моря. Ее родители были богатые сербы и она могла избрать для себя любой путь. Однако, повзрослев Параскева решила посвятить себя Богу. После смерти родителей, девушка раздала свое наследство и отправилась в Константинополь, где подалась в монашки. После этого она долгое время жила в Святой земле, помогая тем, кто нуждался в ее поддержке. Эту святую еще называют Параскевой Тырновская, Болгарской, Молдавской. Христиане чтят ее за аскетизм. Ее мощи покоятся в Румынии на территории одного из монастырей. Там же есть источник, который, как уверяют, имеет целебные свойства.

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У древних славян этот день символизировался с женской энергией. Следовало придерживаться чистоты, убрать там, где грязно, помыть, переодеть, почистить. Молодые девушки старались в этот день привлечь в свою жизнь женихов. Для этого они выполняли нехитрые обряды с цветами, заговаривая их лепестки и укладывая на ночь под подушку. При этом, каждая просила того суженного, какого представляла в своих мечтах. Лепестки хранили под изголовьем 12 дней. Считалось, что после такого действия в жизни девушки появится достойный жених.

Беременным в этот день запрещали расчесываться. Предки верили, что это может каким-то образом разозлить Параскеву и та напустит на "отступницу" несчастья.

Также в этот день не садились за прялку. Якобы, нарушив запрет, можно было лишиться зрения. К тому же не рекомендовалось стирать одежду и пахать землю.

Запрет, который распространялся на всех в этот день, касался веселья. Старики строго настрого запрещали молодым веселиться и смеяться, пугая молодежь Параскевой. Та, якобы, на весельчаков "напустит слезы".

В этот день можно было понять, каким будет следующее лето. Если день выдавался сухим и ветренным, то урожай летом прогнозировался небольшим, а само лето сухим;

Обильная грязь на дорогах сулила быструю зиму;

Множество звезд на небе предвещали богатый урожай;

Пасмурная погода означала, что май месяц будет холодным и не радостным;

Если каркали вороны, то в ближайшее время могла наступить оттепель.

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