27 ноября: какой праздник, что нельзя делать на Филиппа, приметы и именинники

В субботу, 27 ноября в Украине почитается память святого Филиппа, который относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В народе этот день получил название Филиппов день, Куделица, Заговенье или Филипповка. Это последний день перед началом Рождественского поста.

Свои именины празднуют Аристарх, Филипп, Алексей, Григорий, Николай, Михаил, Порфирий, Сергей, Александр, Василий, Константин, Гавриил, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Федор, Анна, а по приметам судят о том, каким будет урожай в следующем году. Что можно, а что нельзя делать в это день, рассказывает OBOZREVATEL.

Родился будущий Святой в небольшом селении Вифсаида в Галилее (историческая область на севере Израиля, на границе с Ливаном). В христианской литературе отмечено, что он был родственником Андрея и Петра и был призван учиться вере вместе с ними. Он был женат, воспитывал дочерей, а также проповедовал христианство.

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Филиппу предписывают чудеса. В частности, существует легенда, что некогда к нему принесла своего мертвого ребенка женщина. Но Филипп смог при помощи молитвы, якобы воскресить малыша. Христианская литература приписывает ему не одно такое "исцеление".

Закончил свою жизнь он, как мученик. Язычники казнили его за миссионерскую деятельность.

Этот день считается хорошим для гаданий на суженного.

Также на Филиппа было принято выносить во двор еду. Ее подносили духам, которые "стерегли" домашних животных.

С этого дня люди боялись подходить в одиночку близко к лесу. Люди верили, что волки с этого дня начинают быть особенно опасными, так как еды в лесу становится меньше, а температуры – ниже.

В этот день не поощрялась работа. Немного полениться предписывалось старикам. Младшие же должны были выполнять по дому нехитрые работы;

Нельзя было подходить к лесу одному;

С этого дня можно было наниматься на сезонный заработок. Тот сулил хорошую прибыль;

Девушкам предписывалось просить любви, чтобы в следующий брачный сезон создать свою семью.

Обильный дождь в этот день предзнаменовал хороший урожай;

Вороны если раскаркались, то предстоящий май может выдаться холодным;

Слой инея на деревьях обещал хороший урожай овса.

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