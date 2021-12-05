Пятого декабря 1994 года, ровно 27 лет назад был подписан Будапештский меморандум – межгосударственный договор, по которому Украина полностью отказалась от ядерного оружия. Целесообразность этого шага обсуждается до сих пор, так как по сути Меморандум ничего не гарантировал и не сработал в 2014 году – когда Украина лишилась части своих территорий.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук и вовсе заявил, что Будапештский меморандум был чистой формальностью и профанацией – так как фактически Киев был бессилен повлиять на его подписание – Запад угрожал Украине изоляцией, так как доставшиеся ей в наследство от СССР ракеты были направлены именно на Запад. Леонид Кучма также сказал, что отказ от ядерного оружия и подписание Будапештского Меморандума было одной из наибольших ошибок Украины за годы независимости.

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В последние годы в Украине ходят разговоры о том, чтобы вернуть себе ядерное оружие – в принципе, это вполне реально сделать, с учетом того, что в Украине есть и месторождения урана и оставшаяся со времён СССР инфраструктура содержания ЯО.

А как вы думаете – нужно ли Украине возвращать ядерное оружие? Поможет ли ей это в противостоянии с врагами?

Напишите в комментариях, интересно.